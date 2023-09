Ferrari, la notizia è ufficiale: Leclerc e Sainz cambiano tuta

La Ferrari è pronta a rivoluzionare un po’ tutto, partendo proprio all’abbigliamento per Charles Leclerc e Carlos Sainz

La Rossa di Maranello correrà nel gp di casa nel prossimo weekend, ma guai a dare tutto per scontato o considerare quella di Monza una tappa relativamente facile. Ecco allora come ci sono già le prime manovre in vista della corsa italiana a far discutere.

Non attraversa un grande momento in Formula 1 e, anche per questo, ormai si prova un po’ di tutto per cambiare il destino. In casa Ferrari sanno bene come l’appuntamento di Monza sia decisivo nel corso di una stagione, potrebbe essere una spinta in più per fare bene in futuro e concludere, almeno degnamente, un’altra annata di forti delusioni.

Si chiede qualcosa in più ovviamente ai piloti, la coppia Leclerc e Sainz non raccoglie punti e da tempo sembra male assortita. A Monza andranno in giro e in macchina con una nuova tuta, e chissà che non possa avere anche un potere scaramantico questo tipo di scelta.

Monza, nuova tuta da brividi per la Ferrari

La scelta è dettata chiaramente dal correre in casa e dare un tocco in più dal punto di vista dello stile, meglio ancora se diventerà fortunata in pista, cogliendo dei risultati quasi insperati. Perché il desiderio dei tifosi è di vedere vincere la Ferrari, anche contro la logica: Verstappen è reduce da nove gp vinti, a meno di problemi improvvisi della macchina sarà difficile fare girare il vento. Alla Ferrari però le provano tutte e lo fanno con una tuta retrò dal font ai colori.

Inserendo anche la dicitura “A Monza con il Dna storico delle corse”, la Ferrari vorrà così fare la padrona di casa ma anche con slancio, andando così a richiamare epoche del passato. Ai lati la tuta sarà dorata, nella parte superiore rossa, dallo stomaco in giù sarà nera: un po’ come i piloti degli anni settanta, non è un caso come già i tifosi sui social abbiano commentato questa scelta con grande stupore.

Quella di Monza è una gara da non fallire dopo una stagione in cui è capitato di tutto, tra piloti poco performanti, strategie di scuderia completamente errate e un po’ di sfortuna. Non sarà un weekend facile, ma se lo spirito del passato entrerà all’interno delle tute allora tutto sarà possibile, dando così una gioia a quanti affolleranno le tribune brianzole.