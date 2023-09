GP d’Italia, tifosi della Ferrari al settimo cielo: la notizia è UFFICIALE

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di Formula 1: per il GP d’Italia a Monza una grande notizia per i tifosi Ferrari

Nel weekend, in vista un grande appuntamento per la Formula 1, uno dei Gran Premi storici del Mondiale: quello di Monza. Sul circuito brianzolo si sono scritte pagine epiche e leggendarie dei motori, un fine settimana che di sicuro riserverà grandi emozioni. Gli appassionati italiani sperano che possa essere protagonista anche la Ferrari, in una annata fin qui piuttosto avara di soddisfazioni.

Si era capito subito, dalla prima gara, che l’ottimismo manifestato a Maranello dai test al simulatore appariva eccessivo e che sarebbe stata dura insidiare la Red Bull. Ma le cose sono andate anche peggio del previsto e la Ferrari è stata assai raramente competitiva, soltanto lontana parente di quella che lo scorso anno, comunque, per almeno metà stagione aveva dato filo da torcere a Verstappen e ai suoi.

I risultati, fin qui, sono stati impietosi, anche se tutti hanno dovuto cedere il passo alla supremazia delle vetture austriache. La Ferrari ha racimolato, in 13 gare, appena tre podi, un secondo posto e due terzi posti con Charles Leclerc. Nel mondiale costruttori, esisterebbe ancora in teoria, la possibilità di lottare per il secondo posto, ma occorre accelerare per riprendere la Mercedes, che sopravanza al momento le Rosse di 54 punti.

A Monza, i tifosi e la squadra sperano in un colpo di coda, per provare a regalarsi una grande giornata. Lo scorso anno Leclerc conquistò la pole e giunse secondo dietro lo scatenato Verstappen. L’ultima vittoria del Cavallino Rampante è del 2019, firmata sempre dal monegasco.

Gp d’Italia, l’annuncio ufficiale sulla gara di Monza: i tifosi possono sorridere

Vedremo come andrà stavolta, intanto c’è già una buona notizia che di sicuro farà felici tutti e chissà, potrebbe essere di buon auspicio per spingere la Ferrari a un grande risultato.

La gara di domenica 3 settembre alle ore 15 infatti sarà trasmessa in chiaro, così come le qualifiche del sabato alle ore 16, su Tv8. Accordo siglato per permettere a più spettatori possibile di assistere alla gara e non solo a quelli in possesso di abbonamento Sky. Il tifo da parte di tutti sarà sfegatato. Una Ferrari in lotta per il Mondiale al momento è utopia e lo resterà probabilmente ancora per un po’. Ma in una gara singola, di cose possono accaderne.