Santorini mai vista così: la prospettiva di Kayla Simmons infiamma i social

Ancora scatti dalle vacanze di Kayla Simmons, la vulcanica influencer in una prospettiva semplicemente illegale in Grecia

Dopo una estate lunga e caldissima, finalmente, in questi giorni le temperature si stanno abbassando, consentendoci di respirare e di lasciarci alle spalle l’afa. Una sensazione di sollievo che però si sovrappone a quella tipica malinconia di fine agosto che porta con sé la fine delle vacanze. Ci accompagnano, al tempo stesso, i ricordi più belli dei mesi estivi. Alcuni di questi, ce li hanno forniti le bellezze più spregiudicate e prorompenti dei social. Come ad esempio Kayla Simmons, che è stata una delle protagoniste assolute e più acclamate dalla community.

A poco a poco, la pallavolista statunitense sta diventando una vera star su Instagram, con immagini capolavoro. Kayla si caratterizza infatti, come sa bene chi ormai la conosce, per una fisicità esagerata e dalle curve spaziali, a cui è impossibile resistere. Le sue pose ammiccanti e il suo abbigliamento spesso e volentieri succinto fanno un certo effetto e gli applausi arrivano scroscianti per lei.

In questo 2023, Kayla ha iniziato a raccogliere sempre più ammiratori, con un trend in crescendo che l’ha portata a sfondare quota un milione di followers. Per la 27enne americana, sembra solo l’inizio di una carriera fortunata come influencer e modella, che del resto l’aveva già resa nota sulle copertine di alcuni prestigiosi magazine oltre oceano.

Ora, la Simmons è diventata celebre anche sul palcoscenico europeo, con diversi viaggi che le hanno consentito di ampliare a dismisura il suo pubblico. E dopo essere stata anche in Italia in primavera, nelle settimane scorse, tra Mykonos e Santorini, in Grecia, ha dato davvero spettacolo.

Kayla Simmons, panorama mozzafiato a dir poco: lato B devastante, il perizoma mette a rischio le coronarie

Kayla è tornata a casa già da un po’, ma dal suo cellulare continuano a fare capolino immagini indimenticabili. Come quella di questo panorama a dir poco ‘speciale’ di Santorini.

Affacciata alla finestra, mostra uno scorcio suggestivo dell’isola, con la classica architettura delle isole greche. Ma tutti finiscono per guardare, e non potrebbe essere altrimenti, al suo vertiginoso lato B. In perizoma, Kayla accende in un attimo la passione e la fantasia di tutti, i fan la invocano e la riempiono di meritatissimi complimenti. Visioni del genere lasciano il segno.