Offerta storica per lasciare la Ferrari: contatti avviati con il pilota

Lavori in corso a Maranello per la rinascita nel 2024, ma arriva una notizia che gela gli entusiasmi dei tifosi: sta per lasciare la Ferrari

I tifosi della Ferrari ormai si sono rassegnati da tempo: anche per quest’anno, si vince il prossimo, per una sommatoria di motivi. Da una parte c’è un progetto nato male e sviluppato peggio. Dall’altra invece una Red Bull e un Max Verstappen che non lasciano nemmeno le briciole a tutti i loro avversari.

Così a Maranello ormai le decisioni sono state prese da tempo. La SF-23 sembrava migliore di quello che ha raccolto fino ad oggi ed è inutile sprecate risorse economiche ma anche di uomini per svilupparlo ulteriormente e quindi sarà accantonato. Ecco perché da qui a fine stagione tutti gli aggiornamenti saranno in funzione di sviluppare la nuova monoposto per il 2024.

Sarà la prima seguita direttamente da Fred Vasseur che ha raccolto l’eredità da Mattia Binotto quando i lavori per la stagione in corso erano già stati completati. Per adesso il suo lavoro è stato soprattutto quello di riorganizzare la squadra, un po’ come Giuntoli alla Juventus. Ecco perché l’arrivo del francese Loic Sierra, oggi performance director della Mercedes che ha contribuito ai trionfi di Lewis Hamilton, è molto atteso.

La decisione presa è comunque ufficiale: tutte le prove in galleria del vento per quest’anno sono state bloccate e a Maranello non saranno più testati aggiornamenti. Il piano era già stato deciso in primavera, accelerando i tempi per tutte le modifiche prima della pausa estiva. Quindi arriveranno pezzi nuovi, a cominciare dalle ali e dal fondo, ragionando sul campionato successivo.

Offerta storica per lasciare la Ferrari: una proposta che non si può rifiutare

Una certezza però al momento c’è. Almeno per il prossimo anno la Ferrari sarà ancora nelle mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che venerdì 1° settembre in pista a Monza ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno.

Entrambi andranno in scadenza nel 2024 e aspettano di conosce il loro destino anche se tira aria di divorzio. Non per Leclerc, al quale secondo indiscrezioni di stampa molto credibili sarà offerto un quinquennale, con possibilità però di liberarsi dal 2026. Crescono invece le possibilità che se ne vada Sainz attratto da un’offerta molto allettante, quasi storica.

Lo spagnolo più volte ha ribadito al sua idea di conoscere il futuro prima che finisca questa stagione ma non necessariamente sarà accontentato. Così in patria rilanciano l‘idea di un addio alla fine del naturale contratto per cominciare una nuova avventura con un team prestigioso.

Un argomento rilanciato dal portale ‘Elgoldigital’. Su Carlos c’è fortissimo l’interesse di Audi, pronta ad entrare ufficialmente da inizio 2024 al fianco di Sauber rilevando le quote del team e dal 2026 ad equipaggiare la monoposto con i suoi motori.

Carlos Sainz Sr., plurivincitore di Mondiali rally e della Dakar, oltre che padre del campione di F1, ha confermato che ci sono stati contatti in tal senso, anche perché lui è un uomo Audi. Non c’è ancora un contratto firmato ma le indiscrezioni parlano di una proposta economica difficilmente rifiutabile. E così al fianco di Leclerc dal 20925 arriverà una faccia nuova.