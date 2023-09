Cecilia batte Belen: in giallo è una favola

Cecilia Rodriguez una volta di più dimostra di non avere niente da invidiare alla sorella Belen: scatti dal fascino magistrale

Una presenza femminile, la sua, ormai acclamatissima in ogni dove. Che si parli del mondo della tv, della moda, o dei social, Cecilia Rodriguez non passa mai inosservata ed è una bellezza affermata su scala internazionale.

A livello di numeri, magari, specialmente se parliamo di quelli su Instagram, Cecilia non ha la stessa popolarità della sorella Belen. Per la maggiore delle due Rodriguez, ci sono oltre 10 milioni e mezzo di followers, poco meno di 4 milioni e 800 mila per Cecilia. Che però è in notevole ascesa, come stiamo notando soprattutto in questo 2023 che l’ha vista emergere sempre di più e consacrarsi su palcoscenici importanti.

Testimonial di brand prestigiosi, la ‘Chechu’ ha spiccato il volo. Qualche mese fa, ha regalato davvero spettacolo in quel di Cannes, per il Festival del Cinema in Costa Azzurra. Confermando fascino e sensualità da vendere poi in estate, e non poteva essere altrimenti, infiammando la bella stagione con le sue tante immagini in costume. Ora, a vacanze finite, Cecilia ribadisce una volta di più, a gran voce, tutta la sua eleganza e sensualità semplicemente stratosferiche e che possono competere da pari a pari con quelle della sorella. Anzi, in questo caso forse sono addirittura meglio.

Cecilia Rodriguez al Festival del Cinema di Venezia sbaraglia tutti: look clamorosi e ultra seducenti

Sono giorni di un appuntamento mondano imperdibile, quello del Festival del Cinema di Venezia. Cecilia non poteva mancare e già da qualche giorno è in laguna e sta offrendo prospettive pazzesche ai tantissimi ammiratori.

Cecilia si presenta in diversi look, tutti molto appariscenti. Questo abito in giallo, in particolare, fa risaltare la sua silhouette slanciata e provocante. Spacco clamoroso, stacco di gambe a dir poco imperiale, ma anche una silhouette sinuosa con curve che si intravedono quanto basta per sognare ad occhi aperti.

Lo sguardo magnetico, una prerogativa di casa Rodriguez, fa il resto. Valanga autentica di like e commenti da parte della platea, siamo sicuri che Cecilia sarà una delle protagoniste indiscusse sul red carpet, come sempre del resto. Applausi non soltanto per registi e attori, ma anche per una delle bellezze più iconiche del nostro tempo, ora possiamo dirlo.