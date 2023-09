Formula 1, battaglia legale per il Mondiale: aspetta solo la Ferrari

La Formula 1 vive un momento abbastanza delicato: c’è la possibilità di una querelle giudiziaria che rischierà di andare per le lunghe

Quanto visto in pista potrebbe essere ribaltato, l’intenzione di un pilota è di essere supportato anche dal suo team in vista della battaglia legale. L’argomento rischia di tornare molto scottante nel mondo dei motori.

La stagione 2023 della Formula 1 è diventata quella del trionfo quasi annunciato di Max Verstappen, che dovrebbe portare a tre il suo palmares dei titoli mondiali, ma anche quella delle polemiche a ogni costo.

Il mondo dei motori potrebbe così vedere cambiata la sua storia, c’è un pilota che farà di tutto per fare emergere le proprie ragioni, cercando di coinvolgere anche la Ferrari, sua ex scuderia. Il protagonista della querelle è Felipe Massa, ex pilota brasiliano.

Ferrari coinvolta, cosa sta succedendo

Tutto parte da quanto accaduto nel 2008: il caso Crashgate fu tra i più discussi della storia dei motori. Nelson Piquet Jr andò a sbattere di proposito (per aiutare Alonso alla vittoria) portando a una safety car decisiva per quanto riguarda il Gp di Singapore del 2008, entrato nella storia per questo motivo piuttosto che per essere una delle prime corse in serale. La classifica finale del campionato fu decisa di un solo punto, Hamilton vinse il titolo e da allora c’è chi non si dà pace: Felipe Massa vuole l’aiuto della Ferrari nella sua battaglia.

L’ex pilota brasiliano ha annunciato al Tg1 di aver assunto un team di legali importanti per avere giustizia: vuole il titolo del 2008 seppur a distanza di quindici anni. Una missione tortuosa, che potrebbe portare a un lungo iter prima di stabilire un verdetto definitivo. Massa cerca la Ferrari, l’aiuto da Maranello per il brasiliano sarebbe fondamentale: “In questo momento non ho avuto ancora il supporto della scuderia italiana – ha dichiarato – ma mi aspetto un aiuto, sono ottimista e lotterò per la giustizia sino alla fine”.

Massa ricevette la più atroce delle beffe, perse il mondiale di un solo punto e anzi…lo perse a un giro dalla fine del torneo, quando Hamilton riuscì a conquistare a pochi chilometri dalla fine del torneo quel punto decisivo per il sorpasso in classifica. Quanto accaduto a Singapore, in precedenza, è al vaglio, secondo Felipe Massa è quello l’episodio determinante per il campionato 2008, che aprì le porte al dominio dell’inglese in F1.