Marcell Jacobs, flop clamoroso: è successo ancora

È un periodo da dimenticare per Marcell Jacobs. Il velocista bresciano ai Mondiali di Budapest non è riuscito neanche ad entrare in finale

Nella carriera di Marcell Jacobs questo 2023 non sarà ricordato come una delle annate più ricche di soddisfazioni, tutt’altro. Il ventinovenne campione olimpico in carica dei 100 metri è rimasto vittima di una serie di problemi fisici che hanno pesato sul suo rendimento.

Il vincitore dei giochi di Tokyo non ha mai dato la sensazione di potersi ripetere sui livelli della finale olimpica, quando corse i 100 in uno strepitoso 9.80 che gli valse la medaglia d’oro e il record europeo. Va sottolineato che da quel momento in poi Jacobs non si è mai più ripetuto anche in occasione di altre vittorie di rilievo come l’oro agli Europei del 2022.

Ma in questa stagione lo sprinter di Desenzano del Garda è stato vittima di una serie di contrattempi, soprattutto di natura muscolare, in grado di paralizzarne l’attività agonistica per un lungo periodo di tempo. Marcell Jacobs non ha potuto mai allenarsi come avrebbe voluto ed è stato costretto a disertare alcuni importanti meeting a cui avrebbe voluto partecipare.

Il pessimo risultato ottenuto ai Mondiali di Budapest in cui non è riuscito neanche ad entrare in finale è stato visto come un fallimento, soprattutto da osservatori e critici ai quali Jacobs ha replicato da par suo: “Avrei potuto restare a casa, invece sono venuto qui a metterci la faccia“. Lo splendido argento conquistato poi con la staffetta 4×100 ha solo parzialmente compensato il ko nella gara individuale.

Marcell Jacobs, un’altra sconfitta sui 100 metri: i tifosi sono delusi

Jacobs non si è dato per vinto e dopo i Mondiali è volato in Cina, a Xiamen, per prendere parte a una tappa della Diamond League con l’obiettivo di verificare il suo stato di forma. E il responso a quanto pare non è stato esaltante: in una gara dei 100 che ha visto gareggiare tutti i migliori Jacobs ha tagliato il traguardo con un deludente 7/o posto.

Il responso cronometrico identico a quello di Budapest, 10.05, molto al di sopra delle sue possibilità. Per la cronaca la gara è stata vinta dall’americano Christian Coleman che ha battuto tutti con un perentorio 9.83, tempo inavvicinabile per chiunque. I tifosi italiani confidano di ritrovare quanto prima il Marcell Jacobs di due anni fa, soprattutto in vista dei giochi di Parigi del 2024.