Verstappen in un altro team di F1: invito ufficiale

Arriva la clamorosa proposta. Il due volte campione del mondo olandese verso l’addio alla Red Bull?

Legatosi alla Red Bull nel 2014, quando fu scelto come nuovo membro del Red Bull Junior Team, Max Verstappen si è via via consacrato come il leader assoluto della squadra di Milton Keynes e come l’uomo da battere in Formula 1. Il primo titolo iridato è arrivato nel 2021, grazie al successo in un concitatissimo ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, ottenuto sorpassando Lewis Hamilton – suo antagonista per il Mondiale piloti – nel giro finale. Il secondo titolo, invece, l’olandese l’ha ottenuto in relativa scioltezza, staccando Charles Leclerc di quasi 150 lunghezze.

Nel 2023 Verstappen sta continuando a dominare, complice una fame di successi senza uguali ed una vettura – la RB19 – di gran lunga superiore a quelle sfornate dalla concorrenza. Ad oggi, grazie ad 11 vittorie (di cui nove consecutive) su 14 gare disputate, guida la classifica piloti con forte vantaggio rispetto al suo primo inseguitore, il compagno di squadra Sergio Perez. Tutto lascia presagire che presto conquisterà il suo terzo titolo in carriera.

Verstappen lascia la Red Bull? La provocazione di Norris

In realtà, guardando al futuro, risulta difficile immaginare come possa interrompersi l’egemonia di SuperMax. E la domanda è: potrebbe l’olandese annoiarsi e decidere di lasciare la Red Bull perché voglioso di misurarsi in una nuova sfida? Attualmente, Verstappen è legato alla squadra austriaca da un contratto valido fino al 2028. Ma ben sappiamo che nello sport, soprattutto in Formula 1, i contratti hanno una valenza relativa.

Quindi sì, il 26enne di Hasselt potrebbe anche fare una scelta coraggiosa sposando un nuovo progetto stimolante. Quale? negli ultimi giorni, un suo collega se n’è uscito con una provocazione bella e buona, che però non è da sottovalutare…

Stiamo parlando di Lando Norris, pilota della McLaren legato a Verstappen da una forte amicizia. “Max è uno dei migliori piloti nella storia della Formula 1, non penso che sia soltanto al volante di una buona macchina, ma riesce anche a farla lavorare bene”, ha detto il giovane britannico commentando le gesta dell’olandese durante la conferenza stampa del GP di Monza. Poi ecco la provocazione: “Correre assieme a lui? L’altro giorno l’ho invitato in McLaren…”. Ad oggi, pensare ad un trasferimento di Supermax in quel di Woking è poco realistico. Ma in futuro, considerato quanto scritto in precedenza e l’ottimo rapporto con Norris, chissà…