Incredibile agli US Open: punto da ripetere a causa di un roditore – VIDEO

Episodio singolare agli US Open, dove all’improvviso un punto è stato fatto ripetere a causa di un roditore. Nel video l’incredibile accaduto

Nel mondo dello sport sono diversi i momenti di alta tensione, dove la posta in palio è alta, come nel caso di un torneo del Grande Slam. Tuttavia, la tensione può essere stemperata da alcuni avvenimenti particolari.

Curioso quanto accaduto a New York, dove in questi giorni si è entrati nella fase calda di Flushing Meadwos, ultimo torneo del Grande Slam stagionale. Sorprese continue riguardano il tabellone femminile, in cui non sono mancati i colpi di scena dentro e fuori dal campo da gioco.

A partire dall’eliminazione di Iga Swiatek, la quale difendeva il titolo vinto l’anno scorso, ma la sconfitta agli ottavi contro la lettone Ostapenko, ha fatto perdere punti importanti alla polacca in chiave ranking, con il sorpasso al numero uno del mondo da parte della Sabalenka.

Incredibile agli US Open: invasione tra panico e risate

Dando ad uno sguardo alla classifica WTA, continua l’ascesa di Coco Gauff, la quale a soli 19 anni si ritrova al quinto posto e davanti al pubblico di casa si è regalata i quarti di finale, dove avrà modo di affrontare proprio la Ostapenko.

Durante il percorso agli US Open, la giovane statunitense ha però dovuto lottare nei vari incontri, prevalendo di frequente al terzo set, come contro la Mertens e la rientrante Wozniacki, un cammino non agevole anche nel primo turno, quando si è imposta in rimonta sulla Siegemund, quest’ultima è stata impegnata anche nel torneo di doppio insieme all’esperta Zvoraneva, ma mentre stava per servire è avvenuto il curioso fatto.

All’interno del secondo set, quando ci si trovava sul servizio della tedesca a scambio già avviato, uno scoiattolo ha attraversato il campo nel quale ricevevano Minnen e Wickmayer, visibilmente sorprese per l’intrusione dell’animale, come dimostrato dalle immagini di seguito.

A squirrel is quite a reason to replay a point 🐿️ pic.twitter.com/eanseJ45cp — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2023

Vista la situazione venutasi a creare, l’arbitro è stato costretto ad interrompere il gioco, facendo poi ripetere lo scambio per la determinazione del punto. Sul campo 5 di Flushing Meadwos gli spettatori presenti hanno immortalato il momento e sorriso per l’invasione del roditore, ed anche le giocatrici in campo hanno avuto modo di stemperare la tensione.

Alla fine, l’incontro di doppio degli Us Open ha visto prevalere la coppia formata da Siegemund e Zvoraneva, ma di certo il match verrà ricordato per avere avuto uno spettatore alquanto privilegiato.