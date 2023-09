Nazionale, è cominciata l’era Spalletti

È cominciata nella giornata di ieri l’avventura di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Il successore di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, ha ufficialmente iniziato il suo incarico con le convocazioni arrivate venerdì sera. Il giorno dopo è stato invece il momento della conferenza stampa, seguita dall’intervista esclusiva ai canali social degli Azzurri.

SPALLETTI, L’ONORE DI VESTIRE L’AZZURRO DELLA NAZIONALE

Non era in discussione, ma ha tenuto a sottolinearlo ripetutamente in questi giorni, per Luciano Spalletti varcare la soglia del Centro Tecnico di Coverciano da CT è un onore. Lui che Coverciano, di fatto, l’ha conosciuta soprattutto come “studente” dei corsi da allenatore, arrivarci come CT è un onore incredibile. Spalletti la maglia della Nazionale la maglia non l’aveva mai conosciuta da giocatore. Inevitabile quindi che il tecnico si emozioni. D’altronde, per sedersi sulla panchina azzurra ha deciso di combattere l’eventuale battaglia legale col Napoli da solo. Una scelta che quella del tecnico di Certaldo che sottolinea quando per calciatori e allenatori significhi la maglia azzurra.

Luciano si fa carico di un incarico molto pesante, non tanto per la questione della successione seppur di un CT Campione d’Europa quanto per via del momento delicato. Dopo il secondo Mondiale mancato, le sfide in arrivo contro Macedonia del Nord e soprattutto saranno fondamentali in vista degli Europei. A far paura, tecnicamente parlando è sicuramente più l’Ucraina, ma lo spauracchio della Macedonia resiste nel cuore spezzato dei tifosi della Nazionale.

CONVOCAZIONI CONSERVATIVE

Per affrontare al meglio le due gare del girone di qualificazione a Euro2024, Spalletti ha chiamato 29 calciatori in Nazionale. Di questi 29, l’unica novità, l’unico inedito è Nicolò Casale. Il centrale della Lazio è alla sua prima chiamata, nonostante sia reduce da una grande stagione. Non c’è invece quello che è “ufficialmente” il capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci. Reduce da due mesi fuori rosa alla Juventus, l’ex capitano dei bianconeri spera di andare a Euro2024, ma dovrà conquistarsi il posto all’Union Berlino.

QUESTIONE CAPITANO

Bisognerà poi capire se Luciano Spalletti, che per avere un aiuto concreto col gruppo pare aver già puntato su Gigi Buffon, vorrà anche il supporto del capitano. Altrimenti ci sarà da scegliere un nuovo condottiero. E non sarà facile. Anche perché Ciro Immobile, giocatore più presente in azzurro tra i convocati, non garantisce continuità nel prossimo futuro e Marco Verratti che conta 55 presenze, terzo più presente in attività, non è al momento convocato per via della situazione che vive da separato in casa nel PSG. Allora la scelta potrebbe ricadere su Gigio Donnarumma, ma non è detto Spalletti possa invece affidarsi al “suo capitano” ovvero Giovanni Di Lorenzo. Il capitano dello scudetto del Napoli di Spalletti dovrebbe essere il titolare sulla destra e il suo posto non dovrebbe essere in discussione fino ad Europeo incluso.