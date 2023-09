Colpo di scena Chiesa: c’è già una promessa

By

Colpo di scena Chiesa. La stagione è appena iniziata e per l’attaccante bianconero deve essere la stagione del completo rilancio. Intanto si parte da una promessa

Il periodo più difficile è iniziato il 9 gennaio 2022. Stadio Olimpico, Roma-Juventus. E’ da poco passata la mezz’ora quando Federico Chiesa ha ricevuto un colpo da Smalling. Assistito poi fuori dal campo è rientrato, ma solo per un paio di minuti.

Poi l’attaccante si è seduto sul terreno di gioco, toccandosi il ginocchio sinistro. La diagnosi non lascia scampo: rottura del crociato del ginocchio sinistro. L’operazione e il comunicato della Juventus che parla di sette mesi per il recupero. Ce ne vorranno di più. A causa del grave infortunio l’attaccante bianconero ha compromesso praticamente due annate. Quella appena iniziata è la stagione del completo recupero e aver iniziato regolarmente la preparazione con il resto della squadra è stato fondamentale per il giovane attaccante.

In questo inizio di stagione bianconero la nota più lieta è rappresentata esattamente da Chiesa. Come ha ripetuto più volte lo stesso Massimiliano Allegri, l’attaccante “ha una gamba diversa“. Ha forse anche una testa diversa, avendo messo da parte quelle naturali paure che sorgono dopo infortuni di tale gravità. E’ ferocemente determinato a rilanciare sé stesso e la Juventus che lo ha amorevolmente, e pazientemente, aspettato per quasi due anni.

Chiesa rappresenta un patrimonio tecnico e economico che la Juventus ha intenzione di preservare. Per questo motivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per mettere in sicurezza il tesoro.

Colpo di scena Chiesa: ora il rinnovo

Nell’estate più complicata la Juventus ha dovuto fare i conti con i suoi…conti. Per settimane si è parlato di sacrifici quasi inevitabili che dovevano portare alla cessione di uno dei pochi campioni a disposizione quali Chiesa, Vlahovic o Bremer al fine di riassestare un bilancio in evidente sofferenza.

Giuntoli è riuscito a tenere i suoi gioielli ma il pericolo è soltanto rimandato. Il Chiesa di questo inizio di stagione sta già attirando le attenzioni dei grandi club, pronti a sferrare l’attacco la prossima estate. L’attaccante ha un contratto con la Juventus con scadenza 30 giugno 2025 a 5 milioni di euro netti annui.

Giuntoli ha strappato una promessa all’agente del calciatore, Fali Ramadani di aggiungere un anno in più al contratto in essere e portare la scadenza a giugno 2026. Questo per evitare che, arrivando alla prossima estate con un solo anno dalla scadenza del contratto, la Juventus sia costretta a cederlo ad un prezzo decisamente più basso del reale valore di mercato del giocatore.

Come informa ‘La Gazzetta dello Sport’ trattasi di un’operazione tesa a dare più potere alla Juventus nel caso di richieste importanti per il suo gioiello. Lo spauracchio di una futura cessione di Chiesa rimane sempre ben presente. E se così sarà perlomeno la Juventus avrà una perdita soltanto dal punto di vista tecnico ma non economico.

