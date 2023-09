Valentina Vignali da sogno: il vestito è esplosivo

Il Festival di Venezia è da sempre grande richiamo per varie personalità conosciute a livello internazionale. Ovviamente non poteva mancare Valentina Vignali che, come suo solito, ha lasciato tutti di stucco

L’ottantesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica è attualmente in corso al Lido di Venezia e in questi giorni a fare capolino è stata l’artista, nonché basket-player, Valentina Vignali. Sono ormai quindici anni che il suo nome è associato al mondo della palla a spicchi, per colei che più di ogni altro in Italia ha saputo elevarsi a sopraffina sport-entertainer: nessuno più di lei ha saputo realizzare perfetto connubio tra la sfera sportiva e quello dello spettacolo nella propria carriera.

Originaria della riviera adriatica, a malapena sedicenne esordisce già in Serie A2 con il Basket Cervia, club nel quale milita per tre anni consacrandosi nel 2010 quale vice campione nel campionato di pallacanestro femminile under-19. Dal 2005 aveva però precedentemente cominciato ad addentrarsi nella scena artistica, lavorando come modella dopo che un’amica di famiglia le aveva proposto di partecipare a un concorso. Si qualifica per tanto alle fasi finali di Miss Muretto nel 2006.

A partire dalla stagione sportiva 2012-2013 inizia ad apparire anche in televisione, nelle vesti di conducente del programma dedicato all’A1, con Ugo Francica Nava e Gianmarco Pozzecco; la trasmissione andava in onda il venerdì notte su LA7. Debutta anche sul grande schermo, seppure con un ruolo minore nel film Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata, per la regia di Carlo Vanzina. Continua a cimentarsi in ambito cinematografico, il che spiega la sua presenza all’ottantesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, culminando con la magistrale interpretazione in Natale a Roccaraso (2018).

Valentina Vignali spettacolare: l’abito conquista i fan

Quest’estate la trentaduenne si è concessa lunghe e meritate vacanze in svariati luoghi e ambientazioni, lungo tutta la penisola italiana senza però mai dimenticare la sua terra natia. Ora è la volta di lasciare momentaneamente i tipici canestrelli al ragù, tanto in voga in Romagna, per risalire la costa un po’ più a nord, a Venezia per l’appunto, come dimostrano i suoi recenti post su Instagram, piattaforma social sulla quale il suo profila annovera quasi due milioni e 700 mila follower. Seguaci che hanno imparato a conoscerla e che sanno perfettamente quanto Vignali adori viaggiare e non stare praticamente mai ferma nello stesso posto.

Il Festival del Cinema di Venezia, come sempre, è grande calamita attrattiva per personaggi più o meno noti del mondo del cinema, della musica e del teatro. Sul red carpet si susseguono le immagini di performer acclamati e idolatrati, che si sfidano su chi sia più popolare a suon di abbigliamenti stravaganti, curiosi, se non addirittura mozzafiato. E così, fa anche Vignali con il suo solito stile inconfondibile, come dimostra il vestiario indossato nella foto del post. E non è finita qui poiché Vignali ha annunciato una sua nuova ‘avventura’ in Brasile, ormai imminenti. Chissà quali sorprese avrà ancora in serbo…