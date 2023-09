Motogp, Marquez alla Ducati: rottura totale con Honda

Marquez è pronto ad una nuova avventura, ma i test di Misano potrebbero cambiare lo scenario in vista della prossima stagione

La stagione di Marc Marquez è stata forse la peggiore della sua carriera. Le difficoltà che lo spagnolo ha dovuto affrontare fin dall’inizio della stagione sono state numerose.

Prima gli infortuni, due in particolare, che hanno tenuto Marquez lontano dalla pista. Il primo a Portimao, uno scontro con Miguel Oliveira che costa allo spagnolo la frattura della mano destra. Poi l’infortunio in Austria. A questo c’è da aggiungere una moto non competitiva che l’ha costretto, spesso, a decidere di portare semplicemente la moto al traguardo senza lottare, per evitare di cadere.

Una situazione scomoda che ha messo il pilota al centro di numerose voci di mercato, che lo vedono lontano da Honda al termine della stagione. per questo motivo il team giapponese ha deciso che nella giornata di test, prevista per lunedì 11 settembre dopo il Gran Premio di Misano, Marquez scenderà in pista on la moto del 2024. Ultimo disperato tentativo per convincerlo a rimanere in squadra, magari con una moto competitiva già da quest’anno.

Marquez, le condizioni per rimanere in Honda e l’alternativa

Marc Marquez ha accettato di buon cuore la proposta di Honda, dichiarando che questa è un’opportunità cruciale per la prossima stagione.

Come riportato dagli inglesi di Autosport, tuttavia, lo spagnolo avrebbe posto anche altre condizioni per rimanere in Honda. Una di queste sarebbe l’assunzione nel team di nuovi ingegneri e tecnici. Il pilota avrebbe fatto anche il nome di Gigi Dall’Igna che, pur essendo quasi impossibile che il direttore sportivo di Ducati lasci il team per andare in Honda, rappresenta un primo tentativo di Marquez di avvicinarsi a quella che sarebbe la sua prima scelta in caso di trasferimento.

Si tratta del team Gresini, dove Marquez troverebbe il fratello Alex prendendo il posto di Fabio Di Giannantonio. Un trasferimento che aprirebbe, di certo, uno scenario del tutto nuovo all’interno del paddock di MotoGp. Il passaggio dello spagnolo ad un team Ducati cambierebbe tutte le carte in tavola sia per Honda che per la stessa Ducati.

Il team di Borgo Panigale avrebbe così un altro pretendente al titolo dopo Bagnaia, Martin e Bezzecchi e Honda dovrebbe ricostruire da zero. Un trasferimento che risulterebbe “epocale” per la carriera di Marquez, come il passaggio di Valentino Rossi da Honda a Yamaha.