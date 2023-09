Nazionale femminile, Soncin pronto a diventare CT

Dopo oltre un mese di ricerca e le voci su un incarico assegnato a Paolo Nicolato, la FIGC sembra aver scelto Andrea Soncin come nuovo CT della Nazionale femminile. Una ricerca iniziata lo scorso agosto, dopo che la Bertolini si era dimessa dall’incarico a seguito del fallimento Mondiale. Le azzurre nel Mondiale di Australia e Nuova Zelanda erano stato eliminate dopo il girone. Un risultato deludente che bissava il fallimento dell’Europeo 2022.

Il tutto era stato condito da un ambiente assai nervoso e polemico. Il messaggio di addio della Bertolini aveva risposto alle polemiche del gruppo delle ragazze della Nazionale. Sarà quindi un incarico non facile quello che andrà a ricoprire il nuovo CT.

SONCIN SULLA PANCHINA DELLA NAZIONALE FEMMINILE

Il prescelto, l’uomo che si prenderà il difficile incarico di ricostruire un clima sereno e adeguato a conseguire risultati, dovrebbe essere Andrea Soncin. L’ex tecnico del Venezia (6 gare ad interim, in due momenti diversi, nel 2022, ndr) ieri ha rescisso il contratto che lo legava ai Lagunari. Un indizio “definitivo” su quello che sarà il futuro suo e della Nazionale femminile. D’altronde negli ultimi giorni il suo nome sembrava il favorito per la panchina delle Azzurre e la rescissione conferma che qualcosa bolle in pentola…

SONCIN, TANTE ESPERIENZE, MA NEL CALCIO FEMMINILE?

Chi è Andrea Soncin, 45 anni compiuti nei giorni scorsi, è un ex calciatore professionista. Soncin ha giocato attaccante per anni tra Serie A, B e C, vestendo anche le maglie di Atalanta e Fiorentina. “Il Cobra”, così era soprannominato da calciatore, terminata la carriera nel 2017 ha cominciato subito a lavorare fuori dal terreno di gioco. Un ruolo come collaboratore tecnico nelle giovanili del Venezia, poi la cresciuta: under 17, collaboratore di mister Zanetti in B, poi la panchina d interim della prima squadra nel finale della stagione 2021/22 e, infine, la Primavera.

Soncin, ormai probabile nuovo CT della Nazionale femminile, è sicuramente un tecnico esperto. Sei anni tra giovanili e alcune esperienze con la prima squadra, ora la grande occasione con Nazionale femminile. Ma è davvero l’uomo giusto? Rimane perplessità per via dell’assenza totale di esperienza col calcio femminile. Ma l’aria di Coverciano, mai respirata da calciatore, potrebbe ispirarlo…