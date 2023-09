Balotelli umilia la Serie A: la frase sta causando polemiche

Dichiarazioni choc da parte di Mario Balotelli, il quale umilia la Serie A attraverso una frase che sta causando polemiche in queste ore

Torna a far discutere Balotelli: le sue ultime affermazioni lo hanno riportato al centro dell’attenzione, ecco cosa ha dichiarato l’attaccante italiano in forza al Sion, tanto da provocare sul web diverse reazioni.

Tempo di sosta per le Nazionali, periodo in cui spesso il suo nome circolava per le convocazioni azzurre, erano infatti frequenti le domande da parte dei giornalisti al CT di turno su un suo possibile impiego con la maglia dell’Italia, nonostante il suo rendimento in campo ed i suo atteggiamenti al di fuori del rettangolo di gioco ne abbiano limitato l’enorme talento.

Le sue ultime presenze in azzurro risalgono però al giugno 2018, quando a distanza di 4 anni dal Mondiale brasiliano, la punta nata a Brescia ritornò a vestire la maglia della Nazionale, chiamato da Roberto Mancini, già suo allenatore ai tempi di Inter e Manchester City. Da allora non è stato però più chiamato.

Balotelli contro tutti: le frasi che hanno scatenato la polemica

All’epoca si trattava dell’esordio del tecnico jesino sulla panchina italiana, scherzi del destino, l’ultimo gol azzurro di Balotelli avvenne contro l’Arabia Saudita, adesso allenata proprio da Mancini, ma il presente è ben diverso rispetto a quello di un lustro fa per ambedue i protagonisti.

Negli ultimi anni, il numero 45 è stato spesso all’estero, se si escludono le brevi esperienze a Brescia e Monza, in cui il suo apporto in campo ed in termini di gol è stato al di sotto delle aspettative. Dalla scorsa estate gioca negli svizzeri del Sion, mentre in precedenza è stato in Turchia all’Adana Demisfor.

Questa precedente avventura è stato metro di paragone con il campionato italiano, torneo non poi così rimpianto dal giocatore, tanto da far discutere la recente intervista rilasciata sul sito Controcalcio.com dal diretto interessato.

Ecco quali sono state le sue parole in tal senso: “Ho visto l’anno scorso due partite della Serie A e le paragonavo a quelle giocate da me prima in Turchia, dove adesso il livello è diventato più alto“.

Affermazioni molto discusse in queste ore quelle di Mario Balotelli, anche se bisogna ricordare come nel ranking Uefa, il campionato italiano sia risalito al terzo posto tra quegli europei, superando la Bundesliga, mentre quello turco occupa l’attuale nona posizione.