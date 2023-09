Carolina Stramare lascia senza fiato: l’intimo è trasparente

Carolina Stramare torna a infiammare i social, l’ex Miss Italia si mostra in splendida forma e con un intimo che fa alzare la temperatura dei fan

Sempre più provocante Carolina Stramare è pronta per il ritorno nella stagione televisiva che è appena iniziativa. Mentre cerca anche il programma giusto, c’è l’affetto dei followers da tenere a bada ora con uno scatto da brividi.

È diventata in breve tempo una delle protagoniste nei sogni degli italiani, probabilmente una delle ultime Miss Italia che è riuscita maggiormente a rimanere nel mondo dello spettacolo degli ultimi tempi. Carolina Stramare ha sempre più gli occhi addosso, e non solo per il gossip che continua a impazzare.

Ha avuto un flirt con Dusan Vlahovic, ora ha puntato con decisione sull’altra sponda di Torino. Ha reso ormai ufficiale il rapporto con Pietro Pellegri, attaccante dei granata sempre in attesa di una definitiva consacrazione. Se il suo compagno è un bomber martoriato dai problemi fisici, la showgirl invece si mostra al massimo della forma.

Carolina Stramare, una foto tessera sensuale

L’ex Miss diventa così sempre più seguita, i numeri sui social non mentono e l’affetto intorno a lei cresce. Negli ultimi tempi sono stati proprio i tifosi del Torino a osservarla maggiormente, sanno come una bellezza come la Stramare sarà una presenza gradita allo stadio. Al momento però… è in modalità fototessera o quasi. Lo scatto caricato sul suo profilo è da macchinetta, ma con un carico sensuale non indifferente: l’intimo verde della Stramare è da top player.

La showgirl provoca e stuzzica i fan, questa foto è diventata subito virale. E non potrebbe essere altrimenti, le forme della Stramare sono sempre abbondanti e ben gradite dai followers, che non si perdono uno scatto della loro ex Miss Italia preferita. Continua così a turbare il pubblico, sa come conquistarlo con questo particolare scatto che accresce ancora di più il suo fascino, arrivando a superare anche i 500mila fan su Instagram.

Numeri di peso per diventare un’influencer a tutto tondo, soprattutto considerando come proprio allo stadio prossimamente il Torino vedrà una sorta di sfilata. Con l’irrigidimento delle temperature e il freddo provenienti dalle Alpi, le wags granata non andranno allo stadio vestite come in foto, ma di certo non mancherà il carico di bellezza da portare in tribuna. Carolina Stramare appoggerà ovviamente Pellegri, mentre Bellanova sarà supportato da Paola Di Benedetto. Due bellezze che faranno da madrine alla stagione granata.