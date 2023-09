Valentina Vignali lascia senza fiato: scollatura esplosiva

By

Una meraviglia come non ne possono esistere da nessun’altra parte: è Valentina Vignali, che brilla come una stella nel suo abito principesco

Una Valentina Vignali bellissima fa fermare Venezia per la Mostra del Cinema nella sua ottantesima edizione. A margine anche della Biennale la cestista più famosa che ci sia in Italia ci ricorda ancora una volta perché sono in migliaia e migliaia ad amarla.

La ragazza si è presentata con un abito a dir poco sontuoso, come se fosse una principessa. Qualunque bambina sogna di fare il suo stesso percorso, di intraprendere una strada e di eccellere fino a diventare la migliore, la numero uno.

Ed anche la più bella delle più belle. Infatti Valentina Vignali è anche questo, una vera e propria principessa delle favole. Ci sono tantissimi scatti all’interno dei quali lei si fa ritrarre sorridente, felicissima, a volte anche con un’aria sognante. E poi la riminese ci scherza su: “Questo è l’ultimo scatto dal red carpet, promesso”.

Noi però speriamo che Valentina Vignali possa continuare all’infinito. Non ci stancheremmo mai di ammirarla e di sognarla a nostra volta. Viene da chiedersi come sia stato possibile che questo o quel fidanzato che ha avuto in passato sia stato capace di farsela sfuggire.

Valentina Vignali, più bella di una principessa

Una ragazza come lei è preziosa ed andrebbe tenuta stretta, protetta ed anche viziata. Con frotte di potenziali pretendenti lì fuori lei però non pensa ad altro che all’importante appuntamento mondano in Laguna.

Sono numerose le star accorse in Veneto per presenziare alla Mostra del Cinema di Venezia, che è uno degli appuntamenti più importanti di sempre per quanto riguarda la Settima arte. Oltre ad attori di fama internazionale ci sono stati anche altri vip accorsi lì per impegni pubblicitari. Ma al di là del lavoro è sempre un piacere andare lì, respirare l’aria del mare e di quella che è una succursale di Hollywood.

E poi se a presenziare davanti agli occhi c’è una bellezza del calibro di Valentina Vignali allora cos’altro si potrebbe desiderare di più? La giocatrice del Virtus Pavona ha però in assoluto un altro amore sempre per la testa.

E che per lei vale più di qualsiasi uomo, più di ogni contratto pubblicitario, più di ogni post da influencer. Si tratta della palla a spicchi, del suo adorato pallone da pallacanestro. È il basket la ragione di vita della Vignali, come si può evincere da un videomontaggio che risale a luglio del 2022 e che lei ha messo in primo piano.

Vedetelo perché si tratta di una clip dal significato intenso, profondo, e che ci mostra la crescita di Valentina grazie al basket. Dai primi palleggi e rimbalzi dati da bambina fino a quanto fatto praticamente l’altro ieri, se non fosse stato per questo sport non avremmo mai potuto ammirare la Vignali. Ed allora grazie, basket.