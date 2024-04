Djokovic, ecco un altro ribaltone: tifosi in ansia

Novak Djokovic è al centro di un altro ribaltone che tiene con il fiato sospeso i suoi numerosi tifosi: il tennista serbo sembra aver deciso

L’inizio di stagione del numero 1 al mondo, Novak Djokovic, non è stato di certo esaltante e ancora mancano vittorie di tornei all’attivo. Di questo passo diventa dura pensare di poter preservare la vetta del ranking e i punti degli Slam da difendere diventano sempre di più.

Momento complesso quello che sta vivendo Novak Djokovic, reduce dalla semifinale persa da Casper Ruud a Montecarlo e assente dal Master 1000 di Madrid. La gestione della sua stagione è piuttosto chiara, con pochi appuntamenti e mirati, per non stressare troppo il fisico di un 37enne. Contro l’anagrafe non si può vincere e se si vogliono portare a termine determinati obiettivi c’è bisogno di pianificazione.

Recentemente Nole ha annunciato come la sua testa sia rivolta al Roland Garros, a Wimbledon e alle Olimpiadi, i grandi appuntamenti di questo 2024. Tutto il cammino e la preparazione saranno focalizzati su queste tappe, senza troppe distrazioni. Al momento tra l’altro c’è da riorganizzare uno staff che ha pagato il nervosismo per un inizio d’anno non con i fiocchi. Le sconfitte a Melbourne con Sinner e a Indian Wells con Nardi sono costate il posto a Goran Ivanisevic, che ormai non è più il suo coach. Chi ne prenderà il posto? Al momento è stato Nenad Zimonjic ad affiancarlo nel Master 1000 del Principato, ma come spiegato durante la premiazione dei Laureus Awards 2024, lo stesso Djokovic non ha le idee chiare. “Potrei anche proseguire senza un coach. Stiamo ancora valutando con Nenad se andare avanti insieme”.

Novak Djokovic, altro cambiamento per il campione di Belgrado: c’è un nuovo preparatore atletico

Un avvicendamento nel box di Novak Djokovic è stato invece già deciso e riguarda una figura cardine come quella del preparatore atletico.

Un ritorno al passato visto che Nole ha scelto di lavorare ancora una volta con un professionista che l’aveva seguito dal 2009 al 2017. Stiamo parlando di Gebhard Phil-Gritsch, che come riportato dal sito “Sportklub” sta seguendo il campione di Belgrado nella preparazione per gli Internazionali di Roma.

Sarà probabilmente lui a prendere il posto di Marco Panichi, coach italiano che aveva assistito il numero 1 in questi anni. Prima di approdare nello staff di Djokovic nel 2009, Phil-Gritsch ha lavorato con un altro numero uno, l’austriaco Thomas Muster.