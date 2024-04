Bayern Monaco-Real Madrid 2-2, finisce in parità il primo round

Termina 2-2 il match dell’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Real Madrid. La sbloccano i blancos con Vinicius prima del ribaltano tedesco targato Sane–Kane. Nel finale è poi ancora Vinicius su rigore a trovare il definitivo pareggio.

Bayern Monaco-Real Madrid, le formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Allenatore: Tuchel.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Allenatore: Ancelotti.

La partita, il primo tempo

Parte forte il Bayern Monaco pericoloso dopo 2 minuti con Sane. Non perdono tempo i bavaresi, con Kane che serve in area l’ex City. Conclusione di prima intenzione e respinta con i piedi di Lunin. Ancora Sane pericoloso al 7′. Tchouameni perde una palla ingenua a metà campo, che Kane sfrutta al meglio lanciando in profondità il compagno di reparto. Ingresso in area e tiro sopra la traversa. Passano 3 minuti e a provarci è Kane. Mazraoui ruba palla a Bellingham e la dà al centravanti, che vede Lunin fuori dai pali e prova il pallonetto da metà campo. Palla di poco sopra la traversa. Il Bayern non segna e al 25′ è Vinicius a punire i bavaresi. Il Real punge, come al solito, quando meno lo si aspetta. Verticalizzazione improvvisa e geniale di Kroos per Vinicius, che sfugge a Kim e batte sull’uscita Neuer. 5 minuti e il Bayern reagisce. Musiala in area per l’ex Schalke, che calcia ma una deviazione non fa arrivare la sfera dalle parti di Lunin. Al 42′ è poi Kane a cercare il pari senza però trovarlo. Termina 0-1 il primo tempo.

La partita, il secondo tempo

In avvio di ripresa il Bayern pareggia, quasi subito con Sane. L’ex Manchester City riceve palla sulla destra, entra in area liberandosi di Mendy e col mancino fulmina Lunin sul suo palo. 3 minuti e il Bayern ha la chance per il 2-1. Muller serve Musiala, che entra in area e viene steso da Vazquez con Turpin che assegna il penalty ai ragazzi di Tuchel. Dal dischetto si presenta Harry Kane, che spiazza Lunin e firma il 2-1. Al 64′ è Vinicius a provarci 2 volte. Doppio tentativo del brasiliano, con la difesa del Bayern che in qualche modo respinge in entrambi i casi. Nel finale entrano Modric e Brahim Diaz per Kroos e Bellingham. Al 83′ lo sforzo offensivo del Real viene premiato. Vinicius entra in area di forza e dà la palla a Rodrygo, steso da Kim. L’ex Napoli viene anche ammonito. Dal dischetto è Vinicius a spiazzare Neuer per il 2-2. Il brasiliano batte il rigore centralmente, firmando il 2-2 visto che Neuer si tuffa alla sua destra. Non succede più nulla con la gara che termina 2-2.