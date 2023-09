Roma, Lukaku è distrutto: “Prenderei Dia”

Lukaku non riscuote più i consensi di una volta: c’è chi gli preferirebbe il senegalese della Salernitana Dia

Numeri alla mano, per lo meno relativamente a quello che ha detto il campo nella scorsa stagione, il paragone potrebbe reggere benissimo. Uno, tormentato dai problemi fisici, ha giocato con continuità solo nella seconda parte dell’anno, andando a segno con buona regolarità ma non riuscendo di fatto a scalzare Edin Dzeko dal suo posto fisso in squadra nelle partite decisive della stagione. L’altro, arrivato quasi in punta di piedi a Salerno, è stato l’uomo salvezza della compagine granata.

In campionato il primo ha realizzato 10 gol con la maglia dell’Inter, il secondo ne ha messi a segno ben 16 nella sempre più ambiziosa Salernitana. Il confronto tra Romelu Lukaku e Boulaye Dia, probabilmente improponibile fino a qualche mese fa, oggi è sulla bocca di un ex calciatore dell’Inter che, intervenuto in diretta a TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, ha detto la sua.

Un’opinione che probabilmente potrebbe essere vista come una provocazione da qualcuno, ma che tiene conto anche di aspetti extra tecnici, come la gestione dello spogliatoio e l’affidabilità fisica.

Frey, che stoccata a Romelu Lukaku

“Tra Dia e Lukaku ad oggi prenderei Dia”, ha esordito l’ex estremo difensore francese visto i Italia anche con le maglie di Parma, Fiorentina, Genoa e Verona. “Lukaku ha avuto tanti problemi fisici. Appena si ferma, perde la sua forma ed ha bisogno di tempo per tornare come si deve. Le reazioni dei compagni nei suoi confronti dimostrano quanto ha sbagliato, prendere un profilo così può creare problemi”, ha sentenziato alla fine il translpino.

Certamente il suo giudizio tiene nella dovuta considerazione anche il clamoroso dietrofront di Big Rom, che dopo aver fatto di tutto per tornare all’Inter – e soprattutto dopo che il club nerazzurro si stava impegnando a fondo per riprenderselo a titolo definitivo – si è defilato flirtando con la Juve. Dopo aver tra l’altro più volte ribadito, in passato, di amare il nerazzurro al punto tale da non accettare mai, se ce ne fosse stata la possibilità, un passaggio in bianconero. O al Milan.

Un trasferimento che alla fine non è mai avvenuto, ma solo perchè la Juve e il Chelsea non hanno trovato la quadra per lo scambio Vlahovic-Lukaku.

Insomma, l’attaccante belga è uscito dall’infinita bagarre di mercato dellla sessione estiva con le ossa rotte. Ormai sportivamente disprezzato dai tifosi della Beneamata, non voluto da quelli della Juve – molti dei quali avevano chiaramente espresso le loro preferenze a favore di Vlahovic, Big Rom è chiamato a guadagnarsi la stima dei sostenitori giallorossi. Che, intanto, lo hanno accolto come un Re. Poi sarà il campo, come al solito, ad emettere il suo giudizio inappellabile.