Ultim’ora Schumacher: arriva un annuncio inaspettato, da non credere

Tutto il mondo della Formula 1 è legato a Michael Schumacher e alla sua famiglia ma il vento sta cambiando: novità bomba in vista

La Formula 1 è pronta per ripartire dal GP di Singapore ma ha ancora negli occhi la festosa invasione di pista che ha chiuso il Gran Premio di Monza. Un bagno di folla che non ha uguali nel Mondiali e ha ricordato moto da vicino quanto succedeva ai tempi di Michael Schumacher.

Per 11 lunghi anni il Circus si è potuto godere le imprese del campione tedesco al volante di una Ferrari e il sogno di molti era quello di rivedere certe scene. Anche prima del suo incidente era chiaro che il progetto futuro sarebbe stato quello di portare Mick Schumacher e ripercorrere le stesse orme del padre. Da quel terribile 29 dicembre 2013 sulle nevi di Méribel però è cambiato tutto e ancora oggi l’erede vive un momento complicato.

In attesa di capire cosa sarà di lui il prossimo anno, Mick Schumacher ha cominciato un percorso diverso, quello del fidanzato. La sua nuova compagna è la giovane modella danese Laila Hasanovic, originaria di Copenhagen ma con chiare radici bosniache come indica il cognome.

In effetti era stata avvistata accanto a lui alla fine di luglio, nel weekend di Spa per il Gran Premio del Belgio, ma non tutti ci avevano fatto caso. Da poco però la coppia ha scelto di rendere pubblica la relazione postando alcuni scatti su Instagram. Uno in particolare, a bordo di uno yacht affittato per attraccare al largo di Saint Tropez.

Ma chi è la nuova compagna del figlio d’arte? Ex finalista di Miss Danimarca e nel 2019 anche di Miss Universo, lo scorso anno frequentava il giovane connazionale Jonas Wind, calciatore che ha giocato nel Copenhagen prima di trasferirsi al Wolfsburg. Ha un canale YouTube con oltre 20mila iscritti sul quale posta video di viaggio, bellezza insieme al suo lavoro di modella.

Ultim’ora Schumacher: arriva l’annuncio più doloroso per i fan, sta succedendo davvero

Questo però è solo un tassello, anche se importante, nella vita di Mick Schumacher. Fin dal suo burrascoso addio alla Haas e ancora di più da quando è stato ingaggiato dalla Mercedes il messaggio è stato chiaro. Quello del tedesco alla Formula 1 in pista era solo un arrivederci, non un addio.

Intanto fa apprendistato come terzo pilota in uno dei top team del Mondiale, rendendosi utile anche con le molte ore passate al simulatore. E sa di avere l’appoggio di Toto Wolff, uno dei pochi a fari avanti concretamente per risolvere la sua situazione.

Tutto questo però non basta per pensare con ottimismo al futuro in F1, perché gli ultimi annunci per lui sono devastanti. Nessuno immaginava un finale diverso per il rinnovo del contratto di Lewis Hamilton e questo lo aveva capito Schumi jr. per primo. Però restavano ancora un paio di possibilità per la prossima stagione, porte che ora si stanno chiudendo.

La prima era quella della Williams che andrà avanti sicuramente con Alexander Albon. I dubbi invece, almeno fino alle ultime gare, erano sul futuro di Logan Sargeant perché lo statunitense ha fatto poco per dimostrare di meritare quel volante.

Ma dopo la ripresa estiva sembra essersi svegliato e così le possibilità che rimanga con il team britannico anche per la prossima stagione aumentano. Ne è convinto anche l’esperto giornalista britannico Joe Saward che sul suo blog ipotizza il futuro: “La Williams non ha in mente alcun piano per sostituire Sargeant”. E così addio Mick.

L’ultima alternativa si chiama Sauber, che dal 2024 abbandonerà Alfa Romeo per cominciare la sua avventura con Audi. Valtteri Bottas è sicuro di restare e così dovrebbe essere anche per Zhou Guanyu, nonostante le sue gare alterne. Per questo, a Mick Schumacher toccherà aspettare un altro anno e sperare che, paradossalmente, Sainz dica di no al nuovo progetto della Casa tedesca.