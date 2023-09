Europei Volley, Italia-Olanda ai quarti: i ragazzi di De Giorgi strafavoriti

Confermando i pronostici pre-gara, l’Italia di pallavolo è riuscita ad ottenere la qualificazione ai quarti di finale e dovrà affrontare questa sera (ore 21.00) l’Olanda. La squadra guidata da Ferdinando De Giorgi, che ricordiamo essere campione del Mondo e d’Europa in carica, ha superato agevolmente la Macedonia del Nord e ora potrà giocarsi l’accesso alle semifinali.

Nella splendida cornice del PalaFlorio di Bari, l’Italvolley non ha avuto alcun problema a superare un avversario che può contare su un roaster nettamente inferiore. Stesso discorso, in un certo senso, potrebbe essere fatto per l’Olanda: la Nazionale guidata da Roberto Piazza ha superato la Germania al tiebreak. Ricordiamo che proprio i teutonici erano stati forse gli unici ad impensierire i nostri connazionali, durante la fase a gruppi.

Che possano gli olandesi, quantomeno vincere un set contro gli Azzurri? Ipotesi difficile ma non remota: su Planetwin365 segnaliamo il successo per 3-1 da parte dell’Italia a 3,70; la stessa proposta su WilliamHill è a quota 3,00 e su Unibet a 3,05.

Giannelli e compagni, come intuibile, partono nettamente favoriti sulla carta: su Planetwin365, la vittoria dell’Italia è data a quota 1,10, su Betclic a 1,11 e su WilliamHill a 1,12. Ipotizzabile che l’Italvolley parta a ritmi molto alti e che non si faccia sorprendere: su Planetwin365, Unibet e Betclic segnaliamo la quota della vittoria da parte degli Azzurri al primo set, a 1,26.

I precedenti tra Italia e Olanda mettono in evidenza come gli Azzurri raramente abbiano avuto vita difficile contro gli avversari: si parla di otto vittorie nelle ultime dieci gare disputate. Questo conferma ulteriormente come sarà lecito aspettarsi una gara verosimilmente a senso unico, ferma restando la possibilità di un exploit da parte degli olandesi, magari in un solo set.

Le semifinali di Roma sono già nel mirino della nostra Nazionale?