Juve senza Pogba: già pronto il sostituto per gennaio

Terremoto in casa Juventus con Paul Pogba che potrebbe restare fermo a lungo ed i bianconeri già a caccia del sostituto.

La notizia del risultato del test anti doping di Paul Pogba ha scatenato una vera e propria bufera in casa Juventus con i bianconeri che pensano già al futuro.

Nel caso in cui le controanalisi del calciatore francese dovesse confermare la positività dell’ex Manchester United, potrebbe arrivare una squalifica molto lunga per il classe 1993 con la Juventus a caccia di un sostituto da regalare a Massimiliano Allegri. I bianconeri sembrano avere già le idee ben chiare in questo senso avendo messo nel mirino un calciatore di una rivale italiana. Un affare però non semplice, soprattutto per via dei costi che potrebbero essere troppo alti.

Calciomercato Juventus, occhi su un giocatore in Serie A

Uno dei calciatori nel mirino della Juventus è Bryan Cristante. Centrocampista della Roma e della nazionale italiana, piace molto al club bianconero che sarebbe pronto a fare un tentativo con i giallorossi già in vista di gennaio.

Classe 1995, il centrocampista appare al momento un punto fermo della squadra di Mourinho, ma i molti acquisti messi a segno in mezzo al campo potrebbero permettere ai giallorossi di valutarne la cessione in vista della sessione invernale di trattative. L’ex calciatore di Milan e Benfica potrebbe quindi cambiare maglia andandosi a mettere a disposizione di Allegri e portando muscoli e geometrie al centrocampo bianconero.

La Roma però, forte del contratto fino al 2027 con il centrocampista, vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Una somma non semplice da spendere, in particolare durante il calciomercato invernale quando si cerca soprattutto l’occasione per poi rinviare le strategie all’estate successiva. Determinanti saranno la squalifica che verrà inflitta a Pogba e l’inserimento in giallorossi di giocatori come Renato Sanches, Paredes ed Aouar che potrebbero dare il via alla cessione dell’ex Atalanta.

In attesa della riapertura del calciomercato, Massimiliano Allegri è chiamato a cercare di sostituire l’assenza del francese con soluzioni interne. L’inizio di campionato era promettente per quello che riguarda il classe 1993 ma questa nuova tegola rischia di fermarlo per lungo tempo. Il tecnico livornese potrebbe concedere maggiore spazio a giocatori come Miretti e Nicolussi-Caviglia che durante la sessione di mercato estiva apparivano sul piede di partenza per andare a giocare con maggiore continuità.