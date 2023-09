L’Inter non si ferma più: Marotta ha pronto un altro colpo

La campagna acquisti dell’Inter non è finita, c’è un altro colpo che Marotta potrebbe concedere ai nerazzurri in questi giorni

Beppe Marotta sa come c’è un’occasione da poter sfruttare, un elemento in grado di fare la differenza nel campionato italiano a disposizione. Qualcosa da cogliere al volo, anticipando così la nutrita concorrenza.

Tre vittorie di fila senza prendere un gol sono state sicuramente ben gradite dai tifosi, in quanto l’Inter ha dimostrato solidità difensiva ma soprattutto una spiccata attitudine offensiva. I nuovi si stanno integrando molto bene, c’è una coesione nel progetto tattico davvero importante.

Simone Inzaghi sa bene come serva ancora qualcosa e il mercato a sorpresa potrebbe eventualmente regalare anche un altro colpo. Pur finita la fase di trattative tra le squadre, c’è l’interesse verso uno svincolato che stuzzica Marotta, ora sta trovando il modo per riportarlo in Serie A con grande convinzione.

Inter, il colpo è a costo zero: idea Papu Gomez

Come riportano anche i media esteri, i nerazzurri potrebbero realizzare un blitz per la firma. Aumentando così il ventaglio delle scelte offensive e chiudendo il pacchetto degli attaccanti con grande maestria. Perché ai titolari Thuram e Martinez, si sono aggiunti anche Arnautovic e Sanchez che hanno esperienza, e un quinto elemento in mezzo a loro darebbe più imprevedibilità anche a gara in corso. L’Inter punta Papu Gomez, l’ex capitano bergamasco tornerebbe volentieri in Italia.

Sarebbe per lui la terza missione in Serie A, dopo aver giocato con il Catania per poi essere bandiera dell’Atalanta. Con i bergamaschi finì male, fu al centro di un diverbio con Gasperini e la furia del tecnico lo portò poi al Siviglia. Nella scorsa stagione, pur non brillando, è riuscito a conquistare la coppa del mondo e un’Europa League con gli spagnoli, a dimostrazione di come basti anche la sua presenza per portare bene.

Inzaghi accoglierebbe così un elemento in grado di giocare sull’esterno ma anche di fare la seconda punta. Non avrebbe problemi di adattamento e sarebbe subito pronto per essere gettato nella mischia. In Serie A sarebbe ben più che un’alternativa, ricordando come non si può essere iscritto al momento nella lista Champions (già consegnata), Gomez sarebbe utilissimo sul fronte italiano, soprattutto in un momento dove gli impegni aumenteranno decisamente. Si giocherà ogni tre giorni e servirà gente pronta, Gomez arriverebbe a Milano con un biennale e la prospettiva di tornare ad essere decisivo nel nostro campionato.