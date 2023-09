"Mi hai rotto il ca...o": cos'è successo dopo il GP di Misano

Il Gp di Misano ha riportato subito Bagnaia in pista dopo il grave incidente di dell precedente settimana, con un retroscena davvero inaspettato

La Moto Gp vive la fase più importante del campionato, tutto è ancora in ballo e sale decisamente l’agonismo tra i piloti che puntano alla vittoria finale. Il clima è spiegato dal retroscena emerso subito dopo la gara.

Quanto accaduto a Pecco Bagnaia aveva allarmato tutto il mondo sportivo, ma il recupero lampo del pilota campione attuale ha tranquillizzato un po’ tutti. Il terzo posto conquistato a Misano poi è stato un incentivo in più per avere fiducia, ben capace così di reggere gli stress avuti nel corso di questi giorni.

La Moto Gp però ha tanti retroscena e uno su tutti emerge proprio dopo la fine della corsa, appassionata e avvincente, tanto da dare speranze proprio per la conquista del titolo. E con due piloti che non le mandano a dire.

Bagnaia, che lotta con Bezzecchi

Le chance di avere in Italia il prossimo campione del mondo sono alte, guardando la classifica ma anche per il potenziale mostrato. Da una parte c’è chi tenta di difendere il titolo come Bagnaia, dall’altra chi come Marco Bezzecchi punta a fare il suo salto di qualità e sta tallonando con decisione il pilota. Un rapporto di amicizia ma anche di rivalità sportiva, tanto che Bezzecchi è stato “intercettato” nel dire a Bagnaia con toni amichevoli di averlo stufato: “Ma te mi hai rotto il ca**o che mi devi passare sempre all’esterno. Mi hai proprio rotto il ca**o”.

I due piloti sono cresciuti con Valentino Rossi e continuano ad essere amici nonostante la lotta per il titolo. E con toni anche amichevoli non mancano gli sfottò e i rimproveri, come quello di Bezzecchi che si è stufato di avere davanti un Bagnaia così competitivo. Nel dialogo avvenuto nel post gara, i due hanno commentato quanto avvenuto in quel di Misano, con Bezzecchi che ha “accusato” (amichevolmente) Bagnaia di passarlo sempre all’esterno, lì dove ha sempre molte difficoltà nel difendersi.

Battute, scherzi ma anche sana competizione tra due piloti che rappresentano il presente e il futuro della Moto Gp. Con una rivalità che fa discutere e di certo non è quella vista negli anni passati tra altri piloti, lontanissimi gli screzi tra Rossi e Biagi, così come fra altri piloti che – soprattutto ai microfoni – erano sferzanti. Bezzecchi e Bagnaia ci scherzano su, sanno che l’amicizia viene prima di ogni vittoria in pista.