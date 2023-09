Paola Egonu sempre più sola: attacco durissimo alla campionessa

Fa ancora discutere il caso di Paola Egonu. La venticinquenne campionessa di pallavolo ha detto no alla Nazionale per il torneo preolimpico

Un caso nazionale, che sta tenendo banco da qualche giorno e continua a far discutere tifosi e soprattutto addetti ai lavori. La vicenda di Paola Egonu, venticinquenne campionessa di pallavolo che dopo la poco memorabile avventura agli Europei in Turchia è stata esclusa dalla lista delle giocatrici convocate per il preolimpico, farà parlare di sè anche nei prossimi giorni.

In attesa di una decisione da parte dei vertici della Federvolley, quello che ormai appare sicuro è lo strappo definitivo tra la giocatrice di Cittadella e il commissario tecnico Davide Mazzanti. Il rapporto tra i due non si può ricomporre, così come gli equilibri all’interno della squadra.

Di qui la dura e decisa presa di posizione da parte di Mazzanti che non ha inserito la Egonu nell’elenco delle convocate per il torneo preolimpico. Una scelta coraggiosa e per certi versi discutibile ma che alla luce di quanto accaduto non aveva alternative. Sul banco degli imputati in questo momento c’è proprio lei, Paola Egonu, che da stella indiscussa della pallavolo italiana si trova a indossare i panni della separata in casa.

Al coro della critica, già di per sè molto corposo, si è aggiunta la voce di uno dei più grandi pallavolisti di sempre, uno dei campioni che hanno costruito la leggenda di una nazionale italiana che non ha avuto eguali e forse mai ne avrà. Parliamo di Andrea Lucchetta, fuoriclasse dello squadrone che sotto la guida di Julio Velasco vinse i Mondiali nel 1990.

Paola Egonu, l’attacco di Lucchetta è durissimo: “Si è fermata”

L’ex campione trevigiano spiega le ragioni di una crisi che non sembra conoscere una via d’uscita: “Paola Egonu si è fermata, questo è il problema. È andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma doveva riempirla anche tecnicamente. Avrebbe dovuto proseguire nel suo percorso di crescita e invece si è bloccata”.

Secondo Lucchetta esistono poi altre problematiche non risolte, su tutti i rapporti all’interno della squadra. Ogni nazionale che ambisca a vincere qualcosa di importante ha bisogno di giocatori di grande livello ma soprattutto di equilibri. E a quanto pare l’equilibrio nella Nazionale femminile di pallavolo è saltato. “Ma per andare alle Olimpiadi e fare bene a Parigi serve ritrovarlo al più presto“. Lucchetta non ha dubbi.