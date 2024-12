Primavera 1, alle 11 Udinese-Roma e Genoa Lecce in diretta su Sportitalia e su Primavera TV (anche streaming)

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Roma, match valido per la quindicesima giornata del campionato Primavera1 e visibile in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT: (CLICCA QUI PER SEGUIRLA IN STREAMING)

UDINESE (3-4-2-1): Cassin; Lazzaro, Olivo, Guessand; Bozza, Di Leva, Conti, Marello; Barbaro, Pejicic; Bonin.

A disp.: Malusa, Owusu, Demiroski, De Crescenzo, Shpuza, Polvar, Cosentino, Busolini, Vinciati, El Bouradi, Landolfo.

All. Igor Bubnjic.

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Mannini, Mirra, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio, Coletta; Marazzotti; Zefi, Misitano.

A disp.: Marcaccini, Stomeo, Seck, Mlakar, Almaviva, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Solbes, Lulli, Zinni.

All. Gianluca Falsini

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera

Assistenti: Gilberto Laghezza – Daniele Sbardella

