Leclerc o Hamilton, la Ferrari ha deciso su chi puntare: l’annuncio

Comincia il tanto atteso dibattito tra i tifosi della Rossa: chi tra Leclerc o Hamilton diventerà punto di riferimento del muretto?

La stagione appena conclusa ha fatto capire che la strada è quella giusta, che ci sono tutti i presupposti per costruire un qualcosa di importante nei prossimi anni in casa Ferrari. L’incredibile ritorno della McLaren e la conferma, tra mille difficoltà, della Red Bull costringe la Rossa di Maranello a dare il massimo e a migliorare sotto qualsiasi aspetto.

L’anno prossimo, però, ci sarà un valore aggiunto: un certo Lewis Hamilton che ha scelto l’Italia e la Ferrari per chiudere in bellezza una straordinaria carriera, cominciata quasi venti anni fa e che è costellata da altri obiettivi, come l’ottavo mondiale che lo renderebbe il pilota di F1 più vincente di sempre.

Un obiettivo ambizioso, ma l’altro tema di cui si parlerà a breve in casa Ferrari è il rapporto che il team principal Vasseur avrà con i due piloti: chi dei due sarà la prima guida? A rispondere è lo stesso Charles Leclerc.

Leclerc-Hamilton: tra amicizia e voglia di competere

Stabilire chi dei due sarà in un certo senso leader della scuderia è un affare importante, che ogni team prima o poi dovrà affrontare in un modo o nell’altro. Se da un lato abbiamo ormai un pilota maturo e che rincorre il sogno di vincere un titolo mondiale, dall’altro spicca un curriculum mostruoso fatto di sette vittorie e di record su record in termini di pole position e gare vinte.

Insomma, non sarà facile stabilire il primo pilota della stagione 2025: un problema su cui ha riflettuto lo stesso Charles Leclerc, intervistato recentemente dall’Equipe. “Averlo accanto è qualcosa che mi entusiasma enormemente. Perché parliamo comunque di Lewis Hamilton, ha un palmares folle”, esordisce il monegasco sottolineando giustamente la mostruosità del profilo del britannico.

Sul futuro rapporto con l’ex Mercedes, il numero 16 non ha molti dubbi: “Parlavamo già negli anni scorsi, ma da quando abbiamo saputo che saremo compagni di squadra, abbiamo intensificato il nostro rapporto. Non abbiamo cenato insieme ma ci sarà occasione”.

Poi continua: “Sarebbe eccezionale battagliare con Lewis per il titolo. E se non ci saranno altri piloti in lotta, sono convinto che Vasseur non privilegerà uno di noi”. Così Leclerc che insomma vuol far capire subito al suo nuovo compagno come stanno le cose.