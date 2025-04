Martin choc, notizia terribile: MotoGP in angoscia

Sono momenti di grande angoscia per Jorge Martin dopo la brutta caduta in Qatar: le ultime notizie preoccupano molto i fan della MotoGP.

Marc Marquez è tornato a dominare la scena nel Mondiale 2025 di MotoGP. Dopo il ritiro nello scorso GP di Austin il campionissimo spagnolo ha conquistato di nuovo una doppia vittoria, trionfando in Qatar sia nella Gara Sprint che in quella ‘classica’. Le due affermazioni hanno permesso a Marquez di riprendersi la vetta della classifica iridata: il vantaggio del 32enne di Cervera è ora di 17 punti sul fratello Alex e 26 su Pecco Bagnaia (ottavo nella Sprint e secondo nella gara domenicale).

Il Gran Premio che si è disputato sul circuito di Losail è stato anche quello del ritorno in pista di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica aveva dovuto rinunciare ai primi tre appuntamenti stagionali in seguito alle due operazioni chirurgiche a cui aveva dovuto necessariamente sottoporsi dopo un brutto infortunio alla mano sinistra.

Già alla vigilia Martin aveva fatto capire di non essere al 100%, affermando anche di non essere così certo di riuscire a finire la gara a causa del dolore alla mano. Le cose sono andate proprio così, anche se il ritiro è arrivato in seguito a una caduta: un incidente che ha preoccupato molto tutti i fan del pilota dell’Aprilia.

Jorge Martin, che batosta: ora è ufficiale, fan distrutti

L’episodio si è verificato a 9 giri dal termine del GP del Qatar. Martin era tallonato in quel momento dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio: il pilota spagnolo ha sbagliato l’ingresso nel curvone del circuito di Losail ed è finito con la ruota anteriore oltre lo scalino del cordolo. Martin ha quindi perso il controllo della RS-GP 25 ed è inevitabilmente scivolato lungo il cordolo. La caduta lo ha fatto finire nella traiettoria della moto del pilota italiano: Di Giannantonio non ha potuto evitarlo, colpendolo senza volerlo con la ruota anteriore sulla schiena.

Martin ha provato a rialzarsi ma è parso subito molto dolorante: per questo il campione del mondo in carica si è recato presso il centro medico del tracciato qatariota per verificare le conseguenze dell’impatto. In un comunicato diffuso dopo l’incidente l’Aprilia ha confermato che Martin ha riportato un trauma toracico, senza però alcun problema agli arti. “Ha riportato una contusione costale al torace destro con pneumotorace“, si legge nella nota della Casa di Noale. Il pilota spagnolo è stato poi trasportato in ospedale per eseguire una TAC.

Dopo questa indagine è arrivato un nuovo comunicato da parte dell’Aprilia: l’ampliamento del pneumotorace costringerà Martin a trascorrere qualche giorno in ospedale fino al completo riassorbimento. “L’esame finale – fa sapere Aprilia – ha inoltre evidenziato la presenza di sei fratture degli archi costali posteriori di destra, dal numero uno al numero sei“. Uno scenario tutt’altro che roseo: la paura è che le fratture obblighino Martin a rinunciare al weekend in Spagna (25-27 aprile).

Una vera e propria mazzata per il pilota iberico, che sperava di essersi messo alle spalle la sfortuna dopo i tanti problemi avuti nell’ultimo periodo. Martin ha anche pubblicato un post su Instagram dove si mostra sul letto d’ospedale: “Grazie a Dio, poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati“.