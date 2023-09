Ultim’ora, Djokovic sconvolge tutti: nessuno se lo aspettava

La notizia dell’ultim’ora riguardante Novak Djokovic sconvolge tutti, le sue parole nessuno se lo aspettava, ecco cosa ha detto…

Un’altra impresa quella compiuta dal tennista serbo, l’ultimo successo agli Us Open lo ha portato sempre di più nel gotha del tennis, ma un pizzico di malinconia è arrivata da parte del campione.

A New York, il suo successo lo ha portato a conquistare il 24esimo titolo nei tornei del Grande Slam, raggiungendo in questo modo al primo posto di sempre l’australiana Margaret Smith Court nella storia dei Major.

All’età di 36 anni e con colleghi nella maggior parte dei casi molto più giovani di lui, Novak Djokovic è riuscito a ritornare al numero uno del mondo nella classifica ATP, superando Carlos Alcaraz in vetta al ranking.

Nel corso degli anni, sono stati diversi i rivali del tennista serbo, ma in particolar modo sono stati due gli avversari del recente passato con cui ha affrontato sfide a livelli epici, vale a dire Roger Federer e Rafa Nadal condividendo l’epoca dei big three.

Federer-Nadal: ultim’ora sconvolgente e le parole di Djokovic

Con il ritiro dello svizzero, sono rimasti in due, ma il maiorchino da diverso tempo è rimasto fermo a causa di gravi problemi fisici. Proprio sul confronto con gli altri campioni, Nole si è espresso in una delle prime interviste rilasciate in seguito al trionfo di New York.

Archiviato il successo al Flushing Meadwos, per il fuoriclasse della racchetta non vi è stata pausa, dovendo affrontare gli impegni in Coppa Davis con la Nazionale serba per avere i requisiti di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024, suo unico titolo mancante in carriera, in quanto ai giochi ha conquistato appena un bronzo a Pechino nel 2008 ed è intenzionato l’anno prossimo a non farsi sfuggire l’obiettivo.

Nella conferenza stampa di presentazione alla Coppa Davis, ecco quali sono state le sue parole: “A livello sportivo Roger e Rafa mancano molto al tennis, parliamo di due leggende capaci di lasciare una grande eredità nello sport in generale“.

Da parte di Novak Djokovic vi è dunque un grande rispetto nei confronti degli avversari storici, anche se le sue affermazioni nostalgiche fanno pensare al passato, lasciando dei dubbi sulle possibilità di rivedere Nadal in campo, ma chissà se nei prossimi mesi lo spagnolo potrà ritornare e rivedere i due grandi campioni ancora una volta affrontarsi.