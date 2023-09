Bikini da urlo, Ludovica Pagani fa sognare

Quando si legge il nome di Ludovica Pagani è difficile non rimanerne affascinati in alcun modo. L’ultimo post è stupendo

Classe 1995, nata a Bergamo, la bella Ludovica Pagani fin dalla giovane età ha saputo conquistare tutti sui social con la sua bellezza. Di recente sul web tutti hanno letteralmente fatto i salti di gioia. Questo non solo per via della sua relazione ormai nota, bensì per via di uno scatto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma prima è doveroso fare un passo indietro.

Per quanto lei appartenga da anni al mondo dei social, il gossip in senso stretto non l’ha mai riguardata più di tanto. Non prima di questo lieto evento, perlomeno. Ebbene, l’evento in questione riguarda la sua storia d’amore nuova di zecca. Che a quanto pare la vede sentimentalmente legata a Stephan El Shaarawy, esterno d’attacco della Roma di Mourinho. I tifosi hanno accolto con grande stupore la notizia.

Così, le foto ritraenti i due innamorati in coppia sono piombate sulla quotidianità come un fulmine a ciel sereno. Per quanto questa sia ovviamente una notizia meravigliosa. Ciò non le impedirà ugualmente di mostrarsi sui social, dedicando non poche attenzioni anche ai fan più fedeli, sempre pronti a supportarla. Ovvero coloro che l’hanno sempre sostenuta, incondizionatamente e con tanta dedizione.

Di recente la bella modella e influencer bergamasca ha deciso di ripagare l’affetto del suo pubblico con la miglior “moneta” possibile, ovvero a suon di scatti da urlo. Si potrebbero impiegare ore e ore a parlarne, ma gli occhi vorranno sempre la loro parte. Ragion per cui, in questi casi, è doveroso fare in modo che siano le immagini a parlare. E nel suo caso parlano una lingua meravigliosa, fluente e soprattutto universale. Facile da comprendere per chiunque e bellissima da percepire.

Ludovica Pagani fa una strage di cuori: foto in bikini

Per quanto gli ammiratori di Ludovica Pagani siano presumibilmente numerosi, il suo cuore appartiene all’ex Milan. I due hanno già avuto modo di mostrarsi sui social, in abito da sera oppure con un romantico selfie scattato con un tramonto magnifico in sottofondo. Questa volta però, l’obiettivo della fotocamera è tutto per lei. Così come per i suoi fan.

Lo scatto in questione è stato pubblicato a Brucoli, luogo meraviglioso situato in Sicilia. Altrettanto meraviglioso è il suo lato A, che in questo delizioso post ruba totalmente la scena al panorama che si posa alle sue spalle. In bikini la bella influencer ha fatto un corposo carico di like e commenti di grande apprezzamento.