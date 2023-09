Formula 1, solo Godzilla può fermare Verstappen: l’imprevisto a Singapore

Max Verstappen è talmente forte in questo mondiale di Formula 1 che serve Godzilla direttamente come suo antagonista per ‘fermarlo’

È un episodio alquanto curioso quello avvenuto al Gran Premio di Singapore, le cui prove sono entrate nella storia per un fatto davvero buffo avvenuto in pista.

Il campione del mondo aspetta solo di riconfermarsi tale, è un pilota che del resto ha meritato ampiamente la riconferma del titolo iridato e attende solo il verdetto ufficiale. Max Verstappen ha vinto dieci gare di fila ed è senza dubbio uno dei piloti più importanti della storia della Formula 1, nonostante abbia un’età ancora molto giovane.

Un ragazzo di grande velocità e talento, che può essere sconfitto solo da qualche personaggio di fantasia di questi periodi. Anzi, da Godzilla… che si è materializzato a Singapore, tra lo stupore di tutti. Una sorpresa in pista che ha strappato ben più di un sorriso.

Verstappen vs Godzilla, che episodio

Quanto avvenuto in pista durante le prove ha portato a una bandiera gialla ma anche allo stupore e al divertimento di tutti. Perché con un monopolio in gara non c’è tanto da essere allegri, meglio allora sfruttare quanto accaduto nelle prove per essere allegri. Il campione del mondo ha avuto una sorta di incontro ravvicinato del terzo tipo, Verstappen ha visto un’iguana in pista.

Non è nemmeno la prima volta che si imbatte in un rettile, proprio a Singapore nel 2016 incontrò un lucertolone che fu notato dalla scuderia della Red Bull. E proprio dai box… gli hanno ricordato che magari potrebbe essere il figlio, chiamato proprio Godzilla tra il divertimento generale. Un’iguana protagonista della pista di Singapore, del resto non è difficile imbattersi in questi tipi di rettili, fa scalpore però che attraversano durante una prova libera in formula 1, a loro rischio e pericolo.

I meme sui social sono tanti, la rete è piena di immagini e video curiosi che mettono in risalto l’evento. C’è chi ha messo Alonso al volante, ripetendo lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo con la Subaru Baracca, altri hanno allargato direttamente l’iguana rendendola tipo Jurassik Park. Ci si diverte con poco in Formula 1, un altro animale è stato protagonista delle scene. Proprio a un mese dalla scomparsa di una delle icone più caratteristiche, ovvero il gatto Arturo Formulino, che per 16 anni è stata la mascotte del Gp di Imola.