Sinner numero uno: l’annuncio fa impressione

Il 2024 di Jannik Sinner è stato finora impressionante. La crescita negli ultimi mesi del talento azzurro fa sognare i tifosi.

Quando parliamo di Jannik Sinner trattiamo del più grande talento attuale del tennis italiano e di uno dei più grandi tennisti della storia del nostro paese. I risultati degli ultimi mesi hanno portato l’altoatesino nella storia e l’azzurro – a soli 22 anni – non ha assolutamente alcuna intenzione di fermarsi.

Se a fine 2023 Sinner aveva sorpreso tutti con la finale alle Atp Finals di Torino e la vittoria epocale della Coppa Davis (Jannik ha trascinato l’Italia a suon di vittorie), nel 2024 l’azzurro ha cambiato marcia e ha ottenuto grandissimi risultati. Tre tornei vinti, di cui due di grandissimo livello come il Miami Open e soprattutto gli Australian Open, primo italiano a vincere qui un torneo del Grande Slam.

Sinner domina la Race mentre è in netta crescita anche nel ranking Atp dove è dietro solo al quasi eterno Novak Djokovic. Il serbo quest’anno è però in difficoltà, ancora a quota 0 titoli in stagione, e per molti presto potrebbe esserci un clamoroso sorpasso in classifica. L’unico dubbio non è quando, ma dove e il primato potrebbe arrivare tra Roma e Parigi o al massimo sull’erba storica di Wimbledon. Insomma, Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano.

“Sinner è il migliore”, il messaggio di Machac è chiaro

Uno dei tennisti che ha affrontato il quasi invincibile Sinner in questa stagione è l’interessante prospetto della Repubblica Ceca Tomas Machac. Questi è in netta crescita in classifica, stabile ormai in Top 100 e tra i migliori del suo paese. Intervenuto nel corso di un’intervista ai microfoni di ‘Puntodebreak’ Machac è tornato sulla sfida di quest’anno contro Sinner, il match perso abbastanza nettamente al Masters 1000 di Miami.

In quell’occasione il ceco creò qualche grattacapo nel primo set a Sinner, finito 6-4, ma dopo crollò sotto i potenti colpi del tennista di San Candido che chiuse la pratica con il risultato di 6-4;6-2. Tornato a quella partita Machac ha analizzato:

“Il match contro Sinner è stato qualcosa di speciale. E’ stato un match importante e mi ha permesso di capire il livello di quando affronti i top nel circuito. Jannik è il miglior tennista che io abbia mai affrontato, traggo molte cose positive da quel match e mi aiuterà in futuro per capire dove migliorare”.

Insomma Sinner è ormai molto rispettato nel circuito e chiunque tende ad analizzare gli incontri che lo vedono protagonista. La potenza e il talento del tennista italiano è ormai nota a tutti ed è difficile fermarlo. Machac è un ottimo tennista, ma si è mostrato con grande umiltà con l’attuale numero due al mondo.