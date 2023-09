Primi contatti: Antonio Conte è pronto a tornare in Italia

Il ritorno in Italia di Antonio Conte potrebbe avvenire la prossima estate: la suggestione

Si parla ormai da un po’ di tempo del ritorno di Antonio Conte in Italia. Allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo, soprattutto per l’ultima esperienza vissuta in casa Inter. La vittoria dello Scudetto con i nerazzurri ha sottolineato in maniera importante quanto il tecnico pugliese sia in grado di fare la differenze in Serie A. Le strade dell’Inter e dell’ex allenatore della Juve si sono poi separate per un evidente disparità di vedute riguardo al futuro, e cosi l’allenatore italiano è tornato su una panchina di Premier League dopo aver già provato il campionato inglese con il Chelsea.

Al Tottenham, però, le cose non sono andate poi cosi bene. Tante polemiche, con la piazza ma anche con la società, ed è ancora impresso nella mente dei tifosi anche un episodio molto discusso come quello che ha visto il tecnico pugliese andare muso a muso con Tuchel. Terminata dopo meno di due anni la seconda avventura a Londra, adesso Conte aspetta la chiamata di un club importante per mettersi nuovamente in gioco.

In estate si è parlato di un suo possibile approdo al Napoli. Dopo la vittoria dello Scudetto, infatti, il club azzurro ha salutato Luciano Spalletti (oggi ct della nazionale) e tra i nomi sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis c’è chi è pronto a giurare ci fosse anche Conte. Alla fine, però, il presidente dei partenopei ha puntato tutto su Rudi Garcia.

Antonio Conte, il ritorno in Italia: spunta l’idea

Niente di fatto, dunque, per Antonio Conte in Serie A. Almeno per il momento. Difficile pensare che per lui possano aprirsi piste particolari come quelle arabe, cinesi o americane: Conte si sente pronto per una sfida importante, e dunque l’Italia sarebbe l’ideale anche per avvicinarsi nuovamente alla famiglia. Da capire, però, quale piazza accoglierebbe Conte nell’immediato futuro.

La Roma, in questo senso, potrebbe essere una soluzione percorribile. Alla fine dello scorsa stagione si è parlato proprio del tecnico pugliese come possibile erede di Josè Mourinho sulla panchina dei giallorossi. L’allenatore portoghese, però, è rimasto a Roma e Conte è ancora alla ricerca di una squadra.

Da capire se la Roma e Mourinho andranno avanti insieme ancora a lungo. Dovesse Josè decidere di lasciare la capitale, anche alla fine di questa stagione, quello di Conte sarebbe uno dei primi nomi sulla lista di Friedkin per il futuro.