Sono sotto indagine, pesante squalifica

In Formula 1 c’è un team che rischia molto: la commissione d’inchiesta sta valutando l’operato di una scuderia in particolare

Un problema importante proprio verso il finale di stagione, che potrebbe anche stravolgere la classifica. Rischio che è tutto da valutare, nelle prossime ore potrebbe esserci un cambiamento clamoroso in F1.

Proprio nei giorni del Gran Premio di Singapore sta emergendo un problema abbastanza netto per una scuderia, che sta vedendo i suoi sforzi quasi andare in fumo. Un bel guaio anche per l’intero circus, che da sempre cerca di evitare scandali o comunque modi per vedere infranti i sogni di milioni di tifosi.

Una questione che andrà comunque approfondita, una scuderia è a rischio. La segnalazione è già arrivata, tanto ora da far pensare a una stretta della Fia: l’avvertimento c’è stato, alla prossima irregolarità ecco allora che scatterebbe il provvedimento definitivo. In questo caso, rischia grosso l’Aston Martin.

F1, l’Aston Martin è nei guai: la situazione

Il problema riguarda la scuderia inglese e sembra riguardare l’aspetto prettamente meccanico. Una questione analizzata da tempo con la Fia che aveva già dato segnali di insofferenza, tanto da allertare ufficialmente la scuderia: o si cambia, o la penalizzazione – se non proprio l’esclusione nel caso più estremo – potrebbe essere realtà. La squalifica per l’Aston Martin di Alonso potrebbe essere fattibile in caso di reiterazione del caso, gli ingegneri sono sotto allarme.

La Federazione ha infatti analizzato l’utilizzo di alcuni sistemi che renderebbero migliore l’impatto areodinamico, ma totalmente irregolare per i parametri attuali come riporta El Confidencial. Le componenti devono essere rigide e non molle, in quest’ultimo caso ci sarebbe un vantaggio di decimi considerevole ma non lecito. I media esteri riportano anche come nei giorni scorsi sia arrivato una sorta di avviso alla scuderia, dopo aver già vagliato la macchina in Olanda e negli appuntamenti precedenti.

Gli ingegneri che hanno dovuto già mettere mano alla macchina per il Gran Premio di Singapore, per non mandare in pista una vettura irregolare e che sarebbe poi stata cassata dalle classifiche di gara.

I meccanici al lavoro, l’Aston Martin è stata modificata. L’AMR23 ha avuto alcune variazioni, Alonso ha già ridotto così le sue prestazioni di inizio stagione. Non è proprio solo merito o demerito dell’aspetto aerodinamico, ma di certo questo problema ha fatto insospettire un po’ in tanti nel mondo della Formula 1. Solidale in pochi casi e sempre pronto a trovare il pelo nell’uovo, soprattutto quando ci sono in ballo posti pesanti per la classifica finale e piazzamenti economici da raggiungere.