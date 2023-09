Juventus, con la Lazio un entusiasmo diverso

La Juventus si è risvegliata ieri mattina seconda in classifica. La squadra bianconera ha raccolto per la terza in stagione il bottino pieno. Con 10 punti nelle prime quattro partite della stagione di Serie A, la Juve ha fatto il miglior inizio di stagione dall’arrivo di Allegri. Più in generale, 10 punti sono il miglior punteggio delle prime quattro giornate dalla stagione con Maurizio Sarri, ovvero l’ultima delle 9 straordinarie degli Scudetti.

JUVENTUS, GRANDE ATMOSFERA ALLO STADIUM

Il confronto tra la Juventus delle ultime stagioni aveva fatto 8, 2 e 8 punti nelle prime quattro, compromettendo soprattutto con l’avvio disastroso del 2021/22 la stagione in Serie A. Forse proprio questa differenza netta di rendimento ha convinto tifosi, anche quelli della Curva Sud, a tornare allo stadio per incitare la squadra con spirito molto diverso rispetto al recente passato.

La squadra bianconera ha giocato un ottima partita, ma spinta dall’incitamento del pubblico è riuscita a domare la Lazio anche nel momento migliore. Non può essere un caso che Vlahovic trovi forza, entusiasmo e tenacia per segnare forse il gol più bello da quando veste la maglia della Juve. Non è un caso che lo faccia subito dopo il pareggio della Lazio.

QUANDO VLAHOVIC E CHIESA STANNO BENE…

Dopo aver, di fatto, chiuso la gara col gol del 3-1, costruito qualche altra buona azione in ripartenza, mister Allegri ha concesso la standing ovation a Chiesa e Vlahovic. Usciti assieme a poco meno di 10 minuti dalla fine, i due sono stati salutati dagli applausi scroscianti dello Stadium. Il pubblico della Juve ha atteso 18 mesi per vederli giocare finalmente assieme e in questo avvio di campionato non stanno deludendo. Il numero 7 ha già segnato 3 reti, steccando solamente la gara col Bologna; mentre, Dušan ha messo ha segno 4 reti, rimanendo a secco solo nella gara di Empoli, dove ha sbagliato il rigore ma si è ampiamente ripreso con la doppietta contro i biancocelesti.

Insomma, una Juventus che funziona e, attenzione, al fattore Coppe. Domani cominciano gli impegni europei delle altre big, mentre la Vecchia Signora avrà tutta la settimana per preparare il prossimo impegno in casa del Sassuolo.