Lukaku regala 3 punti alla Roma, 1-2 allo Sheriff Tiraspol

La Roma comincia bene il suo percorso in Europa League vincendo 1-2 sul campo dello Sheriff Tiraspol. La formazione giallorossa vince grazie ad un autogol e al gol di Romelu Lukaku, nonostante una prestazione opaca di squadra. Mourinho prova a fare turnover, ma le necessità di risultati e i problemi fisici costringono ai cambi.

In difesa c’è Llorente al centro al posto dell’infortunato Smalling. In avanti riposo per Dybala, mentre sugli esterni in panchina Spinazzola e Celik. Svilar tra i pali prende il posto di Rui Patricio.

ROMA VANTAGGIO FORTUNOSO, SHERIFF PIÙ PERICOLOSO

La Roma comincia con ritmi i bassissimi, mente lo Sheriff prova a tenere botta. La squadra di Mourinho non rischia mai la giocata e i moldavi possono così difendersi agevolmente. El Shaarawy ha una potenziale occasione ma tira male. Al 28’ guaio in casa Roma: Renato Sanches accusa un nuovo problema muscolare ed è costretto ad uscire, lasciando spazio a Paredes.

Al 34’, la Roma corre un grande pericolo. Ngom Mbekeli pescato da un cross dal settore sinistro supera Karsdorp, troppo leggero in marcatura, e prende il palo.

L’occasione dei moldavi sveglia un po’ la Roma che, però, non trova grandi sbocchi. El Shaarawy spreca un’altra potenziale occasione imbeccato da Paredes, abile a recuperare palla e puntare l’area di rigore e poi allargare per il Faraone.

Poi l’episodio che cambia l’esito della prima frazione. Su una punizione da 35 metri, è ancora Paredes a mettere al centro a mezz’aria che viene deviata da Talal. Il tocco del capitano dello Sheriff spiazza il portiere Koval ed 0-1 Roma allo scadere del primo tempo.

LA DECIDE BIG ROM

Il secondo tempo comincia sui ritmi bassi della prima frazione. Lo Sheriff ci prova con più convinzione, la Roma è troppo imprecisa. Al minuto 57, ecco il pareggio dei moldavi. Su un angolo, la difesa giallorossa rimane troppo ferma, il batti e ribatti in area libera al tiro Tovar. Il terzino calcia bene e buca Svilar: 1-1.

Mourinho, dalla tribuna squalificato, e il suo staff provano a rimediare. Ecco quindi l’ingresso Dybala. Quattro minuti e l’argentino è subito decisivo. Dybala va in percussione centralmente, scambia con Lukaku e Cristante, il numero 4 illumina di tacco per Big Roma che in area si libera in mezzo a quattro uomini, infilando Koval: Sheriff 1-Roma 2.

Di fatto è la giocata che chiude la partita. La Roma crea ancora qualche occasione con Dybala e Belotti, subentrato a Lukaku, e lo Sheriff approfitta di qualche distrazione romanista. I tre punti sono giallorossi e sono importantissimi.