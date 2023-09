Europa League: stasera in campo Roma e Atalanta. Avversari abbordabili?

Dopo la due giorni di Champions League, si prosegue con le gare di Europa League. Questa sera, in campo scenderanno Atalanta e Roma, vediamo nel dettaglio quali saranno le loro sfide.

A debuttare per prima sarà la squadra di Josè Mourinho, impegnata in una trasferta che potrebbe essere insidiosa: la Roma, infatti, dovrà affrontare lo Sheriff Tiraspol in Moldavia. L’ultima finalista della seconda competizione europea per club è inserita in un girone tutt’altro che complicato (oltre ai moldavi troviamo Slavia Praga e Servette) ed è forse anche per questo che il tecnico portoghese dovrebbe optare per una formazione rimaneggiata.

I ragazzi di Bordin hanno da poco tempo iniziato a lasciare un segno anche in ambito europeo: ricordiamo tutti l’ottimo girone di Champions di due anni fa, quando lo Sheriff riuscì a sfiorare il passaggio del turno e a battere il Real Madrid al Bernabeu. I giallorossi, però, possono contare su un ritrovato Belotti e su un Lukaku che è parso abbastanza in forma: segnaliamo la quota del “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 a 2,25 con WilliamHill che la propone a 2,10 e Unibet a 2,12. Allo stesso tempo, non è da escludere, in generale, che si possa assistere ad un match divertente: segnaliamo l’Over 2,5 su Planetwin365 a 2,02, a 1,95 su Unibet e a 2,05 su WilliamHill.

Alle ore 21 sarà il turno dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri dovranno vedersela con i polacchi del Raków Czestochowa. La Dea è tornata in Europa dopo un anno di assenza e vuole partire subito al meglio, tenuto conto che i prossimi avversari sono forse i meno impegnativi del gruppo D: le altre squadre, infatti, sono Sporting Lisbona e Sturm Graz.

Prima volta per la squadra di Szwarga in una grande competizione europea e l’ipotesi che possa uscire imbattuta dal Gewiss Stadium è abbastanza remota: su Planetwin365, la doppia chance “X2” è quotata a 4,13, su WilliamHill a 4,00 e su Betclic a 3,58.

Una giocata interessante potrebbe riguardare la possibilità che l’Atalanta possa passare già in doppio vantaggio durante i primi 45 minuti di gioco. Allettante la quota dell’Handicap 1 (-1) al primo tempo, su Planetwin365 a 3,28; mentre su Unibet è a 3,20 e su Betclic 3,58. L’Over 2,5, in questo caso, è quotato 1,55 su Planetwin365; su WilliamHill 1,53 e su Unibet 1,52.