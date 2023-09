Attacco pesantissimo: il tecnico è distrutto in diretta

Il calciomercato ha lasciato il ruolo da protagonista al calcio giocato e, in queste prime battute stagionali, il campo di gioco sta già mostrando i primi inconfutabili segnali

Una delle protagoniste di Serie A non è partita nel migliore dei modi e, oltre ai risultati altalenanti, il gioco espresso dalla compagine in questione ha riscontrato critiche sia dai tifosi che da alcuni ex calciatori.

Raccogliere l’eredità all’interno di un ambiente consolidato, si sa, non è mai cosa semplice. A maggior ragione se la realtà precedente era stata bella e vincente. È questo il caso di Rudi Garcia, allenatore del Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’ex Roma, in questo inizio di stagione, sta incontrando non poche difficoltà e, per questo, non stanno mancando le critiche da parte di chi conosce bene l’ambiente partenopeo.

Dopo un buon avvio nelle prime due giornate di Serie A, dove il Napoli ha colto altrettante vittorie, la sconfitta contro la Lazio e il pareggio in casa del Genoa hanno messo in mostra i difetti del nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Rudi Garcia sulla graticola: arriva il parere di Santacroce

La squadra sembra lontana parente di quella che ha dominato lo scorso campionato sotto la guida di Spalletti e, nonostante nell’esordio in Champions League contro il Braga siano arrivati tre punti, anche nel match europeo gli azzurri hanno evidenziato non poche difficoltà. Del momento del Napoli ha parlato un ex calciatore azzurro che ha voluto sottolineare alcuni aspetti della squadra di Garcia. Si tratta di Fabiano Santacroce, difensore che ha vestito i colori azzurri dal 2008 al 2011.

Nel corso dell’esordio europeo in Portogallo, infatti, il Napoli ha prodotto diverse palle da gol, non riuscendo, però, a capitalizzarle al meglio. La rete del vantaggio è arrivata allo scadere della prima frazione, così come quella del definitivo 1-2, arrivata quasi al termine del match dopo il pareggio di Bruma all’84’.

Santacroce ha, però, voluto sottolineare la mancanza di solidità della retroguardia di Rudi Garcia, che nel corso del match ha perso Amir Rrahmani per infortunio. L’ex difensore azzurro ha evidenziato le differenze di approccio della retroguardia con Spalletti e con Garcia. Ecco un estratto delle sue parole a calciomercato.it: “Garcia deve provare a limitare le ripartenze che molto spesso il Napoli subisce. L’anno scorso il gioco difensivo era basato sull’attacco e manteneva gli avversari nella loro metà campo. Quest’anno non stanno riuscendo a ripetersi. […] Questa gara pesava, gli azzurri non potevano sbagliare o avrebbero rischiato una sorta di gogna mediatica”.