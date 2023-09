Elisabetta Canalis, imprevisto bollente mentre accavalla le gambe: che visione

Elisabetta Canalis torna protagonista, il suo fisico mozzafiato diventa argomento di discussione in una notte particolarmente bollente

L’ex velina è nuovamente in Italia e per un evento si scatena insieme alle altre colleghe influencer, dando spettacolo e facendo capire come a quarant’anni può reggere tranquillamente il passo con la generazione Z.

È rimasta sempre giovane dentro, questo è un aspetto non proprio secondario. Per chi vive delle luci della ribalta, è un aspetto fondamentale proprio perché il pubblico cresce ma ha sempre bisogno di punti di riferimento, come nel caso di Elisabetta Canalis.

La showgirl sarda è sempre una delle figure più ambite in ambito pubblicitario, non è un caso come abbia dato spettacolo in uno show di uno sponsor. Mostrandosi allegra e spensierata, nonché con un fisico in formissima, dando davvero sfoggio della sua innata bellezza.

Elisabetta Canalis, le gambe fanno impazzire

Tornata dagli Stati Uniti d’America, si è concessa così una serata di svago e spensieratezza. Senza pensieri e con la sola voglia di divertire e allo stesso tempo anche conquistare i tanti fan sui social. Su Instagram sono diventati una sorta di esercito, il pubblico attende sempre spunti e anche in questo caso non è rimasto certamente deluso da quanto postato. Il suo canale social diventa ogni giorno più seguito, i motivi sono abbastanza chiari: Elisabetta Canalis da vedo-non vedo è una bomba per tutti gli utenti.

Quasi come se fosse Sharon Stone, il suo accavallamento di gambe stordisce i suoi fan che rimangono a bocca aperta. Il vestito nero fatto di veli la copre a malapena, molti utenti si sono chiesti se indossava l’intimo o meno. Un dubbio che infiamma letteralmente, Elisabetta Canalis a quarant’anni mostra un fisico da ragazzina, ammiccando e godendosi la festa insieme alle altre wags nel mondo dello spettacolo.

Nella carrellata di foto è insieme a Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, e mostra di divertirsi in spensieratezza e allegria. Del resto, anche lo svago porta attenzioni su di lei, che è stata protagonista per una nota marca di calze messe ben in evidenza e mantiene sempre uno zoccolo duro su Instagram da 3,5 milioni di fan. Quelli di vecchia data non rimangono di certo delusi, quelli nuovi vedono una carrellata di foto da rimanere a bocca aperta. La Canalis è sempre on fire, il pubblico è sempre dalla sua parte in ogni caso.