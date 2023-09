Addio Atalanta, Koopmeiners in un’altra Big italiana

La trattativa entra nel vivo e l’Atalanta fissa il prezzo: una Big pronta al rilancio, si può chiudere già a gennaio

Un gol, la capacità di giocare in più ruoli della mediana, e soprattutto un piede che gli permette di far male da fuori area, cosa rara di questi tempi.

Teun Koopmeiners ha stupito tutti fin dal suo esordio in Serie A, e anche in questa stagione è andato a bersaglio, mostrando fin da subito standard di rendimento elevati che spingono Gasperini, grande trasformista sempre pronto a cambiare, a non privarsi mai dell’olandese. Ecco perché tanti discorsi di mercato estivi sono stati solo rimandati. Accontentare l’Atalanta non è stato semplice per i club interessati, e anche il Napoli, che ha spinto più di tutti con gli orobici, non ha trovato la chiave giusta.

I partenopei sono ancora interessati, e da Napoli filtrano notizie sulla possibilità di un rilancio. Nelle ultime ore però un tecnico avrebbe chiesto al club di intervenire per bruciare i partenopei e tentare l’assalto già a gennaio. L’Atalanta è avvisata e non si muove dalla richiesta di 35 milioni. Resta da capire se Gasperini vorrà privarsi di un centrocampista di grande spessore, completo e in grado di interpretare più ruoli, ma l’offerta potrebbe essere pesante.

Koopmeiners, blitz a gennaio: è in cima alla lista della Juventus

I pezzi si incastrano alla perfezione, andando a comporre un disegno che sia dal punto di vista tattico che economico potrebbe prendere forma a gennaio.

Il mercato estivo della Juventus è stato complicato. Il rosso nei conti del club pesa ancora, è stato alleggerito dal lavoro di Giuntoli ma subirà ancora un altro stop dai mancati introiti dell’assenza dalle coppe Europee. Il club potrebbe quindi decidere di ufficializzare un nuovo aumento di capitale, utile non solo a smarcarsi dai paletti fissati sui conti bianconeri, ma anche ad effettuare un colpo di mercato. Che non può essere sbagliato.

Mentre Carnevali lancia messaggi su un possibile nuovo blitz dei bianconeri per Berardi, Allegri sembra aver rimandato i discorsi alla prossima stagione, e almeno in attacco ha trovato i giusti equilibri. Ecco perché la necessità di sostituire Pogba spinge il club ad approfondire i discorsi su Koopmeiners. Giuntoli ha fatto cassa, registra ancora offerte per Iling, valuta nuove proposte per Kostic e Miretti, e sarebbe pronto ad intervenire.

Da parte sua l’Atalanta sta invece valutando la grande crescita di Ederson, vuole riscattare De Ketelaere, e potrebbe decidere di accettare un’offerta da 35 milioni per l’olandese. Da Torino quindi ci proveranno. Filtra questo dall’ambiente bianconero, che valuta un nuova iniezioni di liquidi dal club. L’ufficialità potrebbe sbloccare il mercato di Giuntoli, che attende fiducioso ed è pronto a regalare il grande colpo ad Allegri.