Rossella Fiamingo straripante: in bikini toglie il fiato

Ritorna virale Rossella Fiamingo, la schermitrice fa impazzire i suoi fan direttamente ripescando una foto dal recente passato

Molto attiva sui social Rossella Fiamingo si è mostrata al massimo della forma, caricando gli scatti di qualche settimana fa. In maniera un po’ tardiva, a ricordare come la bella stagione sia passata, ma non lo stato di grazia davanti ai fan.

Il mondo della scherma italiana ha come protagonista Rossella Fiamingo, una sportiva molto famosa anche per il suo straordinario modo di porsi, abbinato a bellezza ed eleganza. Al netto dei social con la scherma non è di certo una comparsa, anzi è spesso una delle protagoniste a livello mondiale, allenandosi con costanza e cercando sempre di raggiungere il massimo.

Il glamour però prende ogni tanto il centro della scena, con scatti che rimangono nella memoria di fan e tifosi. E anche i social fanno la loro parte, perché una bellezza come quella mostrata dalla Fiamingo porta a infiammare i fan come non mai, preferendola senza dubbio più in spiaggia che in pedana.

Rossella Fiamingo stupefacente: spiaggia rovente

La catanese è un personaggio ormai virale, sui social da anni fa impazzire i fan. Molto amica di Diletta Leotta, la schermitrice 32enne è ormai diventata una sorta di influencer, arrivando a picchi di gradimento abbastanza alti. E non potrebbe essere altrimenti, soprattutto per il pubblico maschile che spesso impazzisce davanti ai suoi scatti, postati anche con leggero ritardo. Ha postato qualche foto di agosto e il pubblico è rimasto quasi ammutolito: il decolleté di Rossella Fiamingo spiazza i fan.

Forme di tutto rispetto per la siciliana, che l’hanno subito portata ad essere virale. Vitalità al massimo per lei, che in spiaggia vuole mostrarsi sensuale e, allo stesso tempo, fa capire come con questo fisico può essere ancora protagonista, sia sui social che in pedana. Non ha un filo di grasso ed è una sportiva che si mantiene in ottima forma, elementi necessari per poter trionfare magari nei prossimi appuntamenti.

Al momento, si gode l’affetto dei fan, cresciuto a dismisura nel corso del tempo. Nonostante la scherma non sia il primo sport al centro dell’attenzione per gli italiani, Rossella Fiamingo ha quasi 300mila followers: numeri di un certo peso, che la rendono tra le atlete femminili più seguite nel confronto anche con gli altri sport. Vorrà fare cifra tonda prossimamente: numeri raggiungibili grazie ai suoi grandi successi.