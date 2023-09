Sabrina Salerno si rilassa in piscina, ma la maglia svela tutto: dettaglio piccante (Video)

Sabrina Salerno lascia tutti a bocca aperta. La showgirl italiana ha sorpreso tutti con il suo ultimo post pubblicato sui social. Tantissimi i mi piace e i commenti pervenuti sotto al post

Tra le prerogative di Sabrina Salerno, molto probabilmente, c’è rendere l’atmosfera particolarmente rovente. Una qualità, quella della showgirl classe 1968, che non si scopre di certo ora.

La poliedrica artista ligure, infatti, non ha mai celato la sua sensualità nell’intero corso della sua carriera. Una carriera che, adesso, si è arricchita anche dei post sui social che la vedono protagonista assoluta. Quello di Sabrina Salerno, infatti, è uno dei profili più apprezzati e seguiti sui social. Instagram, ad esempio, suona la carica. Sono diversi, infatti, gli utenti hanno deciso di seguire la bella ligure sul noto social. I numeri sono da capogiro alla stregua degli scatti e dei video che vedono come protagonista Sabrina Salerno.

Gli anni passano in maniera inesorabile, ma Sabrina Salerno non risente di questo effetto. La showgirl. Infatti, appare simile a come era nei suoi anni ruggenti, ovvero quelli a cavallo tra il 1980 e il 1990. La carta d’identità riporta l’anno di nascita 1968, ma effettivamente non sembra essere così. Sabrina Salerno continua ad ammaliare con il suo fascino senza fine e senza fine. È proprio il caso di dirlo. A pensarla allo stesso modo sono gli oltre 1,3 milioni di followers che la seguono su Instagram. Un numero importante di fan che continua a salire in maniera frequente.

Sabrina Salerno, il video è rovente: la maglia non nasconde nulla!

Sabrina Salerno ha incantato tutti l’ultimo post che ha pubblicato proprio su Instagram. Da qualche ora, infatti, sul feed della ligure è possibile notare un video che ha fatto saltare, letteralmente, il banco. Un filmato che ha portato i tantissimi fan di Sabrina Salerno a dire la propria in maniera immediata.

Sin dai primi minuti successivi alla pubblicazione sotto al post sono pervenuti un numero elevato di mi piace e, soprattutto, diversi commenti ricchissimi di messaggi con apprezzamenti e complimenti nei confronti di Sabrina Salerno. Nel video Sabrina Salerno si trova in una piscina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La showgirl indossa un bikini e una maglia molto attillata di colore nero. Proprio questo capo di abbigliamento è diventato il protagonista dello scatto a suo malgrado. La maglia, infatti, non nasconde nulla. Il colpo d’occhio rende l’atmosfera totalmente incandescente.