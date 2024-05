Juve, Allegri: “Domani avremo due defezioni, Vlahovic sta bene. Weah e McKennie…”

Vigilia di Roma–Juventus per l’allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, che dopo il pareggio interno di campionato contro il Milan ha presentato il match contro i giallorossi.

«Vedremo se sarà la partita decisiva per la qualificazione alla Champions League. Affronteremo una squadra con grandi qualità tecniche che ci darà filo da torcere, ma ci faremo trovare pronti».

«De Rossi da quando è arrivato a Roma sta facendo un grandissimo lavoro. Ha portato spensieratezza, ma allo stesso tempo tanto entusiasmo. Sarà una gara bella. Siamo consapevoli che incontreremo una squadra arrabbiata per il risultato dell’altra sera».

«Domani avremo due defezioni: Alex Sandro non è al meglio e Yildiz ha la gastroenterite, di conseguenza non partiranno con la squadra».

«Weah in questo ultimo periodo ha dimostrato di stare molto bene, di avere gamba. Sta lavorando con intensità ed è una soluzione importante per noi»

«Il calcio è quasi impossibile da spiegare. Ci sono momenti della stagione in cui va tutto bene e altri in cui diventa più difficile ottenere risultati positivi. Ora dobbiamo guardare soltanto avanti. Sappiamo che saranno venti giorni importanti per noi».

«McKennie? Sta giocando una grande stagione, ma ha speso anche tanto di conseguenza in queste ultime partite bisognerà dosare le energie di tutti».

«Il destino è nelle nostre mani. Dovremo essere bravi a fare punti per arrivare al nostro obiettivo quanto prima, senza dipendere di conseguenza dai risultati delle altre partite»..

«Vlahovic sta bene, ma in generale tutti i giocatori offensivi stanno bene eccezione fatta per Yildiz che come ho detto non ci sarà. Questo è importante perchè significa avere soluzioni anche a gara in corso».