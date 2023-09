Elodie, show bollente: lo spacco è davvero inguinale

Elodie da’ spettacolo anche fuori dal palco, la cantante romana con il suo fascino e i suoi look audaci è stupenda

Da anni ormai Elodie è sulla breccia, acclamata come uno dei personaggi italiani più influenti nel mondo della musica e dello spettacolo. La cantante ha raccolto e continua a raccogliere grandi successi e si fa preferire dal pubblico non solo per le sue doti canore, ma anche per bellezza e sensualità fuori dal comune.

Se l’estate l’aveva vista in prima linea nelle radio e sulle varie piattaforme con Pazza musica, cantata insieme a Marco Mengoni, e sui social grazie ai suoi scatti sublimi e celestiali che non mancano mai, nuove avventure la stanno coinvolgendo in questo inizio di autunno. Trovandola sempre sul pezzo, proprio come ci ha da sempre abituato.

Pochi giorni fa, Elodie ha lanciato il suo nuovo singolo, A fari spenti, salutato con grande favore e fervore dalla critica e dai tantissimi fan che continuano a seguirla. Tra novembre e i primi di dicembre, poi, la vedremo impegnata a Napoli, Milano, Roma e Firenze con il suo tour nei palazzetti, per il quale è previsto il pienone di pubblico. E non è finita qui. La sua presenza si è fatta notare anche nel weekend a Milano, in occasione della Milano Fashion Week, di cui è stata protagonista

Elodie illumina la Milano Fashion Week: gambe in bella vista, visione provocante come non mai

Classe ed eleganza seducenti, lo sappiamo, non le fanno certo difetto, anzi, e proprio per questo la 33enne si è esibita in un look clamoroso alla Scala, per i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, premi sulla sostenibilità della moda e il lusso responsabile.

Elodie ha premiato Pierpaolo Piccioli, stilista della Maison Valentino, indossando un abito color argento, monospalla con tanti cristalli e soprattutto con uno spacco inguinale capace di mettere in risalto le sue gambe perfette. Un dettaglio che ha infiammato in un attimo la platea dei social. Elodie è seguita, su Instagram, da un pubblico di quasi tre milioni e mezzo di followers, confermandosi una delle bellezze italiane più in voga del momento, a suo agio anche sulle passerelle dell’alta moda. Sotto ogni suo post, la reazione degli ammiratori è sempre la stessa. I like giungono copiosi, gli incoraggiamenti sotto forma di complimenti e messaggi d’amore anche.