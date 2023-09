Paula Badosa è mozzafiato: visione piccante in campo

Paula Badosa è sempre più sexy nei campi da tennis, mostrando il suo talento ma anche un fisico che piace tanto ai suoi fan

Paula Badosa è una delle tenniste più seguite in questo momento, sa come farsi apprezzare in campo dal pubblico ma anche sui social, diventati sempre più coinvolgenti grazie a foto davvero mozzafiato.

Il mondo del tennis è in continua evoluzione, non solo per quanto accade quotidianamente in campo. Cambiano spesso le gerarchie e gli umori, e tutto ciò non riguarda solo dritti e rovesci, quanto l’affetto del pubblico per le grandi protagoniste dello sport.

In particolare, sale il gradimento per Paula Badosa, tennista spagnola che sta convincendo sia sotto rete che sui social, proprio quest’ultimo aspetto la porta in una netta risalita. Le attenzioni sono rivolte verso di lei, che sta scalzando dal cuore degli appassionati anche tante altre protagoniste glamour come Raducanu, Giorgi e altre ancora.

Paula Badosa, uno scatto che infiamma

Spagnola ma nata in America da genitori impegnati nel campo della moda, Paula Badosa ha respirato un’aria di glamour già fin da piccola, tenendo così sempre in primo piano anche un lato stiloso in ogni sua avventura tennistica. Non è un caso come da Dubai riesca a colpire nel segno: basta uno scatto per richiamare l’attenzione. L’aderenza di Paula Badosa è osservata a bocca aperta dal pubblico mondiale.

Del resto, è già abituata ad avere tante attenzioni addosso, essendo la fidanzata di Tsitsipas, altro grande campione del tennis. Una coppia che dura e punta al massimo, spesso è proprio la spagnola a dover difendere il suo compagno, definendolo ormai quasi come il prossimo numero uno al mondo. Questo avviene in campo maschile, mentre in quello femminile la Badosa sa di doversi rilanciare al meglio, è ancora un po’ troppo altalenante.

Il pubblico però la guarda sotto un’altra luce, ne apprezza le forme e spesso è colpito anche dalla sua tenacia. Proprio l’ultimo post sui social è stato ben vagliato, la campionessa ha lasciato il segno. Sia per la sua foto con un completo molto attillato, che ne ha messo decisamente il risalto le sue forme, che per il contenuto, con un lungo memoriale a spiegare la sua situazione. Ha chiarito come le pesa rimanere fuori dal terreno di gioco, farà il massimo per raggiungere quei sogni che aveva da ragazzina. Il pubblico vuole prenderla in parola, tornerà nel 2024 in campo carica di grandi aspettative.