Ultim’ora Nadal, c’è l’annuncio ufficiale: nessuno se lo aspettava

Novità importante per quanto riguarda l’attesissimo rientro in campo di Rafa Nadal. L’annuncio lascia davvero pochi dubbi

Il tennista spagnolo ha saltato tutta la stagione 2023 per un grave problema muscolare accusato all’Australian Open. Il suo obiettivo è quello di regalarsi un’ultima annata da protagonista nel 2024.

Il tennis senza Rafa Nadal non è la stessa cosa. Una frase tanto banale quanto vera, riferita ad uno dei campioni più grandi della storia di questo sport. Con i suoi 22 Slam conquistati è secondo solo a Novak Djokovic nella classifica all time e tutti gli appassionati sognerebbero di vedere ancora qualche match tra i due super fenomeni. Purtroppo le condizioni fisiche di Nadal, che a giugno ha compiuto 37 anni, non sono di certo ottimali. Il piede gli dà noia praticamente dall’inizio della carriera e lo ha sempre costretto a stop alternati.

A questo si è aggiunto il problema muscolare che lo ha bloccato all’Australian Open, dopo il secondo turno giocato con Mackenzie McDonald. L’ileopsoas ha fatto crack e lo ha costretto ad una lunghissima riabilitazione, con tanto di intervento chirurgico. L’obiettivo di Rafa è sempre stato quello di rimettersi a posto fisicamente, senza fissare data precise. L’idea di poter essere di nuovo competitivo per il 2024 (magari con un altro Roland Garros da mettere in bacheca) lo sta spingendo a dare tutto in allenamento.

Nadal, le sue condizioni destano preoccupazione: Rod Laver ne ha parlato con i fan

Ma come sta oggi Rafa Nadal? Una domanda che moltissimi tifosi e appassionati si sono posti e che finalmente può avere una risposta. Proprio in queste ore, infatti, un ex campione del tennis mondiale ha avuto modo di commentare personalmente la situazione, attraverso un botta e risposta sui social con i fan.

Rod Laver, indimenticabile fuoriclasse australiano (l’unico ad aver completato il Grand Slam nell’era Open, 1969) ha parlato delle condizioni di Nadal dicendo: “Rafa ha avuto una carriera fantastica, mi piacerebbe vederlo giocare ancora una volta”. Parole non troppo incoraggianti, che presuppongono un dubbio sull’effettivo grado di recupero. C’è quindi il rischio di non poterlo vedere più in campo? Uno scenario che non vorrebbe essere preso in esame davvero da nessuno.

Vedremo se, come prefissato dallo stesso spagnolo, il prossimo Australian Open sarà il teatro del ritorno in campo di Nadal. Il tennis ha ancora un disperato bisogno di lui.