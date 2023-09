Vestito che fa sognare: Laura Cremaschi, che scollatura

Laura Cremaschi più elegante e sensuale che mai in un abito davvero da urlo: curve da infarto per la modella e showgirl

L’attesa cresce in maniera esponenziale e incontrollabile, per il suo grande ritorno sugli schermi televisivi. Ancora una volta, in questa stagione, Laura Cremaschi sarà tra le protagoniste principali di Avanti un Altro, il quiz show di Canale 5 acclamatissimo dagli appassionati per le sue esuberanti presenze al femminile.

La trasmissione condotta da Paolo Bonolis in questi anni ha riscosso un notevole successo. Intrattenimento divertente e di qualità, quello del preserale sul canale Mediaset, con il tocco irresistibile dato dalle bellezze del ‘minimondo’, di cui Laura è una delle più celebri e seducenti.

Prima nei panni della Bonas, poi in quelli della Webstar, il risultato non cambia. La 36enne, con le sue movenze sinuose e provocanti, detta legge negli studi di Cologno Monzese. E ovviamente è diventata, tenendo fede al suo nome di scena, una delle bellezze di punta sui social in questi anni, in particolar modo su Instagram.

Ormai giunta a oltre un milione di followers, è seguitissima da una platea appassionata e innamorata del suo fascino e della sua sensualità davvero unici nel proprio genere. Laura lo sa e grazie a ripetuti scatti da urlo non fa mai sentire la sua mancanza ai fan. Nel corso dell’estate, ha regalato spettacolo a più riprese in costume. E anche adesso, prima di rimettersi all’opera per una nuova stagione del suo programma, riesce a far drizzare le antenne ai navigatori della rete.

Laura Cremaschi, il lato A in primo piano è uno spettacolo: curve incontenibili

Negli ultimi post, la vediamo sorridente e felice al matrimonio di una sua cara amica. Naturalmente, non poteva che vestirsi in maniera estremamente elegante ma al tempo stesso prorompente, come si vede in questo scatto.

Vestito lungo color arancio molto intenso, il dettaglio che fa sognare tutti ad occhi aperti è quello della sua eclatante scollatura. Un lato A che fatica a stare dentro l’abito e che quasi buca lo schermo. Il copione si ripete sempre uguale. Con le sue forme esplosive, Laura riceve like e messaggi d’amore a più non posso. Di immagini del genere non ci si stancherebbe mai, la modella e pin up lombarda scatena sempre il finimondo.