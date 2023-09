Hamilton o Verstappen, la scelta definitiva: “È il migliore di sempre”

È il quesito degli ultimi tempi, chi è il migliore tra Lewis Hamilton e Max Verstappen viene chiarito da una grande star dei motori

Due scuole di pensiero, ma anche due modi di lottare in macchina completamenti diversi. Hamilton e Verstappen creano dibattito, guardando a quanto fatto sia in passato nonché per la proiezione sul prossimo futuro.

Ci sono nove (quasi dieci) titoli mondiali conquistati, tante vittorie in pista e una marea di pole position messe a referto. Mettere insieme Hamilton e Verstappen non è facile, sono due piloti che rappresentano ere diverse, lottando sempre con grande tenacia ma con un gap guardando i livelli attuali innegabile.

Si punta però a capire un altro aspetto, ovvero se Verstappen potrebbe essere degno dell’Hamilton in grande spolvero del passato. A livello di titoli mondiali, il confronto al momento pende a favore dell’inglese: quasi tre quelli dell’olandese (contiamo già per sicuro quello 2023, è solo questione di aritmetica in Qatar), ben sette invece i trionfi iridati del britannico.

Un big dei motori svela il migliore tra Hamilton e Verstappen

Ha parlato di questo dualismo una star assoluta dei motori come Bernie Ecclestone, cui basta già pronunciare il nome per capire come siamo davanti a una sorta di “eminenza” nel circus. Sempre sferzante nelle sue dichiarazioni, in questo caso ha spiegato in dettaglio la differenza tra i due piloti, scegliendo qual è il suo preferito e chi è migliore in un contesto globale. Non ha proprio dubbi: Verstappen è migliore di Hamilton.

L’olandese festeggerà il prossimo titolo mondiale anche con i complimenti dello storico boss della F1, che ha dimostrato la sua teoria. Del resto, la scelta è sembrata anche giusta, considerando come il 26enne olandese abbia bruciato tutte le tappe in paragone, esordendo da minorenne in pista e con una media di circa il 50% di podi conquistati in carriera. Numeri per riflettere ampiamente, Ecclestone sta dalla parte del figlio d’arte, che ha superato ampiamente il padre per carriera e vittorie.

Ha spiegato come Hamilton sa essere maggiormente uomo-spogliatoio, mentre Verstappen tira al massimo la macchina. Ai microfoni del Daily Mail, per altro, non è l’unico paragone fatto, andando a scomodare anche un grande del passato: “Verstappen è il migliore pilota di sempre, per me ora non ci sono più dubbi. Prima indicavo come il migliore in assoluto il francese Alain Prost, ora invece ho cambiato idea e sono molto convinto di ciò. Verstappen è il più grande, ottiene sempre il meglio dalla sua vettura”.