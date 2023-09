Wanda Nara: la foto in lingerie mostra proprio tutto

Wanda Nara offre agli sguardi adoranti dei fan visioni in lingerie davvero da urlo: lady Icardi non si smentisce mai, che spettacolo

Una presenza, la sua, che sui social si fa vedere e sentire, portatrice di un fascino e una sensualità diventati iconici e sempre più irresistibili. A distanza di anni, il pubblico non si stanca mai degli scatti superlativi di Wanda Nara, una che sa sempre come colpire al cuore i suoi fan.

L’abbiamo ammirata e apprezzata per anni, in Italia, e gli appassionati di calcio e non solo non l’hanno mai dimenticata. La compagna di vita di Mauro Icardi seduce sempre al primo sguardo ed è ormai una celebrità planetaria sui social, con un seguito da quasi 17 milioni di followers su Instagram.

Showgirl e imprenditrice di successo, Wanda si caratterizza per un fare provocante e una silhouette esplosiva entrata di diritto nell’immaginario collettivo. Uno scatto dopo l’altro, riesce sempre ad accendere in un lampo la passione e la fantasia del web intero. Anche in Turchia, lei e Mauro Icardi sono diventati immediatamente benvoluti da tutti. L’attaccante, in campo, trascina il Galatasaray a suon di gol (già nove reti in dieci partite in questa stagione, dopo i tantissimi gol che hanno portato il titolo nazionale ai giallorossi lo scorso anno), lei si fa notare sugli spalti al seguito dell’attaccante e con post continui sulla sua pagina social mostrando una bellezza abbacinante.

Wanda Nara, tris di scatti che fanno furore: l’intimo trasparente la contiene a fatica, lato A che buca lo schermo

Le curve stratosferiche di Wanda risaltano come non mai, inevitabilmente, anche nelle ultime foto. Un trittico in lingerie intima diventato subito virale e che ha raccolto like a profusione da tutto il mondo.

Intimo di pizzo spaziale, relax domenicale per Wanda sul suo letto con una serie di visioni che hanno infiammato tutti. Scollatura prorompente, un dettaglio che non tradisce mai le attese e che scatena sempre la voglia di zoom. Una abitudine consolidata per i suoi tanti fan, che la riempiono di complimenti e spesso e volentieri sono già proiettati ai prossimi scatti, per scoprire in che modo Wanda saprà ancora stupirci. Per lei, alzare ogni volta l’asticella della seduzione risulta piuttosto facile. Il risultato è sempre garantito, tra tanti anni si parlerà certamente ancora di lei, già entrata nella leggenda.